La prioridad de CCOO con los trabajadores en Baleares, Valencia y Cataluña: más cursos de catalán

La prioridad de CCOO en Baleares, Valencia y Cataluña con los trabajadores: más cursos de catalán en unas comunidades autónomas donde como sucede en las Islas el mercado laboral se caracteriza por salarios bajos, alta temporalidad, inestabilidad y creciente pobreza.

Pese a esta cruda realidad y con unos sindicatos que en los siete años de Gobierno de Pedro Sánchez con una cada vez más lacerante precariedad laboral mantienen un silencio sepulcral a pie de calle, esta semana las delegaciones de CCOO de estas tres comunidades autónomas han sellado un acuerdo reivindicativo «por los derechos lingüísticos en el mundo laboral».

Representantes sindicales han firmado lo que han denominado la ‘Proposta integral per les llengües pròpies i la cohesió social’, un documento con el que el sindicato asegura que «quiere fijar una estrategia común para garantizar que la diversidad lingüística sea un derecho real y efectivo en todos los ámbitos de la vida pública y laboral».

El documento consensuado exige «políticas de acción positiva para compensar la minorización histórica y asegurar que el catalán, en todas sus variedades territoriales, tenga una normalidad de uso equivalente al castellano».

La organización alerta de que «no habrá igualdad de oportunidades real mientras la lengua propia sea una barrera o un motivo de discriminación».

La propuesta reclama que el conocimiento de la lengua propia sea «un requisito indispensable en la función pública para garantizar el derecho de la ciudadanía a ser atendida en su lengua y defiende el derecho de cualquier trabajador o trabajadora a vivir y expresarse en su lengua en el ámbito laboral como un factor de salud y respecto a la identidad».

Las tres confederaciones territoriales han manifestado su apoyo «sin fisuras» a la Proposición de Ley Orgánica de garantía del plurilingüismo y consideran «vital» que las instituciones del Estado, «dejen de ser espacios monolingües y se adapten a la realidad plurilingüe de la sociedad que representan».

Como primera medida ejecutiva, han anunciado la solicitud de reuniones con los grupos parlamentarios de Les Corts Valencianes, el Parlament de Cataluña, el Parlament balear y el Congreso de los Diputados. También lo harán con organizaciones culturales y cívicas que trabajan en la defensa de la lengua para crear un «frente común» que impulse esta propuesta integral.

Exigen más cursos de catalán

El sindicato quiere mandar «un mensaje claro a las instituciones: las lenguas no dividen, lo que divide es la privación de derechos».

El secretario general de CCOO en Baleares, José Luis García, ha apostado por «avanzar desde el mundo del trabajo en la defensa de las lenguas propias de cada territorio y del catalán en particular, puesto que, en cuanto a las Islas Baleares, si no se toman medidas como las que hemos expuesto hoy en el País Valenciano, estaremos en poco tiempo retrocediendo de manera peligrosa en el conocimiento y en el uso de la lengua catalana a nuestra comunidad y, por lo tanto, poniendo en riesgo su pervivencia».

Por último, el secretario de Comunicación, Cultura y Estudios de CCOO de Cataluña, Marc Andreu, ha asegurado que «la oferta pública de cursos de formación de catalán es insuficiente, sobre todo, teniendo en cuenta la cantidad de población de origen extranjero que se está incorporando en nuestro mundo del trabajo».

Para avanzar en el uso social de la lengua «el mundo laboral es clave y ofrece oportunidades a impulsar como, por ejemplo, la formación bonificada de trabajadores a las empresas», ha aseverado.