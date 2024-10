PP y Vox pactan los presupuestos del Consell de Mallorca tras el acuerdo para no acoger a más menas de otras regiones. Las dos formaciones que conforman el equipo de gobierno en la institución insular han alcanzado el acuerdo después de unas semanas de negociaciones. Una de las medidas principales es la subida del presupuesto del Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales (IMAS), ya que para las dos formaciones «las personas y mejorar su calidad de vida son una prioridad».

El aumento de las partidas de servicios sociales no van a ir destinadas a incrementar el gasto en ningún caso a medidas de inmigración, sino a servicios como dependencia, personas en situación de vulnerabilidad,

personas con discapacidad y gente mayor, entre otros.

Por otro lado, los dos partidos han acordado mantener la apuesta por el

municipalismo y el impulso de la inversión a los ayuntamientos de la isla que se inició esta legislatura. En este sentido, destaca que se ha duplicado la

inversión para el Plan de Obras y Servicios llegando a los 80 millones de

euros para este mandato y las ayudas para renovar o construir nuevas

instalaciones deportivas en los municipios.

Asimismo, se ha consensuado una subida de las partidas para modernizar las infraestructuras viarias de la isla para incrementar la seguridad y mejorar la fluidez en las carreteras.

En último lugar, las dos formaciones han coincidido en la necesidad de continuar defendiendo la libertad lingüística, garantizando la igualdad de condiciones de las dos lenguas oficiales de las Islas Baleares.

Asimismo, el Partido Popular y Vox han llegado al acuerdo de no acoger más menores extranjeros no acompañados procedentes de los repartos del

gobierno de Pedro Sánchez y, por lo tanto, no se ha incorporado ninguna

partida para acogerlos en las cuentas de la institución insular para el año que viene. En este sentido, las dos formaciones reclaman la implicación real del Gobierno de la Nación para combatir la inmigración ilegal.