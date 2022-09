PP y Vox exigen al conseller socialista de Educación que actúe en el ‘caso Canet’ de Mallorca

PP y Vox exigen al conseller socialista de Educación del Govern balear, Martí March, que investigue y actúe en el caso Canet de Mallorca después de que el profesor de un instituto se jactara en redes de ignorar a un alumno que se dirigió a él en castellano en los pasillos de un centro escolar público de la localidad de Son Servera.

El caso recuerda al del niño acosado en Canet de Mar (Cataluña) por una jauría separatista por hablar español y ha sido denunciado por la asociación de profesores Plis, que defiende el bilingüismo en las aulas de Baleares, un bilingüismo erradicado de los centros de enseñanza públicos y concertados desde que en 2015 llegara al poder Francina Armengol.

La portavoz del PP en la Comisión de Educación, Marga Durán, ya ha avanzado que su formación, que en Baleares lidera la diputada en el Congreso, Marga Prohens, realizará en el Parlament una batería de preguntas sobre el profesor y el centro. «Si esto se confirma nos parece un hecho muy grave, y la Conselleria de Educación tiene que actuar», afirma Marga Durán.

«Un profesor no puede mofarse ni estigmatizar a un alumno, esto excede lo que tendría que ser algo normal en un aula, que es el respeto», subraya la diputada del PP.

«Estamos en una Comunidad Autónoma con dos lenguas oficiales, donde hemos defendido siempre que las dos sean vehiculares, y además así lo hicimos en la Ley de Educación donde Francina Armengol, después de admitirlo, tras las presiones de Més lo retiró e impuso que sólo fuese el catalán».

Ante este caso de discriminación, Vox ya ha registrado una pregunta con solicitud de respuesta por escrito dirigida al consejero de Educación, Martí March (PSOE) en relación al caso de marginación a un alumno del Instituto de Secundaria Puig de Sa Font, en Son Servera (Mallorca) en el que además se exige la inmediata actuación de Inspección Educativa.

En el comunicado, la formación liderada por el diputado Jorge Campos relata que M. V. S., profesor del centro, publicó en su perfil de Twitter un texto en el que vejaba a un estudiante de secundaria: «En el pasillo un alumno me dijo alguna cosa en castellano y yo le ignoré. El de al lado enseguida le dijo “¿No ves que no te entiende, que solo habla catalán?”. Hacer teatro se me da bien, pero no sirve de nada si sólo actúo yo».

Según esta formación, el mismo profesor ha publicado otros mensajes ofensivos referidos al uso del español también en el ámbito sanitario con un expresivo «que la diñen» referido a los castellanohablantes.

Ante esta intolerable actuación de un trabajador a sueldo de las arcas públicas, Vox exige al consejero socialista que dé explicaciones por escrito como le obliga el reglamento del Parlament, única forma de que no pueda eludir su responsabilidad en este caso, además de instar a que actúe Inspección Educativa.

El diputado Campos ha lamentado que «el totalitarismo separatista se ha instalado en una mayor parte de la educación pública de Baleares con el visto bueno del Gobierno de Francina Armengol y de los anteriores del PP».

«No vamos a dejar pasar ni un soplo caso de discriminación lingüística y del auténtico apartheid que se vive en las escuelas públicas de Baleares», remacha el portavoz parlamentario de la formación de capitaneada a nivel nacional por Santiago Abascal.