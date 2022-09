Otro ‘caso Canet’ en Mallorca: un profesor se jacta de humillar a un alumno que le habló en español

Un profesor de un instituto de Mallorca se ha jactado en redes de ignorar a un alumno que se dirigió a él en castellano en los pasillos de un centro escolar público de la localidad de Son Servera. Unos hechos que han sido denunciados por la asociación de profesores PLIS, que defiende el bilingüismo en las aulas de Baleares -erradicado de los centros de enseñanza públicos y concertados de las Islas desde que en 2015 llegara al poder la coalición de socialistas e independentistas, con Francina Armengol a la cabeza-. El caso recuerda al del niño acosado en Canet de Mar (Cataluña) por una jauría separatista por hablar español.

En concreto, M. V. S., que imparte clases de catalán en el citado instituto y en cuya cuenta de Twitter figura que es de Ripoll, Països Catalans, escribió el siguiente tuit: «Ayer, en los pasillos un alumno me dijo algo en castellano y le ignoré. El que estaba al lado enseguida le dijo ‘¿no ves que no te entiende, que sólo habla catalán? Hacer teatro se me da bien, pero no sirve de nada, si sólo actúo yo».

Un mensaje al que respondió un portavoz de este colectivo de profesores defensores del bilingüismo, quien de forma inmediata fue bloqueado por el docente. PLIS ha lamentado este miércoles en un comunicado «la falta de educación de un profesor que presume de menospreciar, de la peor de las maneras posibles, a alumnos que se dirigen a él en castellano, ignorándolos y negándose a interactuar con ellos».

Por ello, el colectivo denunciante considera que, además de una falta de educación, es una falta grave que debe tener sanción por parte de la Inspección Educativa porque el profesor con esa actitud habría faltado a su obligación de atender cualquier pregunta de un alumno, realizada en la lengua que sea, especialmente si es oficial.

Incita a otros profesores

Además, PLIS recuerda que fuera del aula no hay ninguna obligación de hablar catalán y pretender lo contrario es infringir la ley, todo ello agravado por el hecho de que el profesor, con ese tuit, hace un llamamiento en redes sociales a otros colegas de profesión y les incita a que no se atienda a alumnos o a cualquier persona que hable en castellano.

«La falta es exponencialmente grave si se tiene en cuenta el estatus del profesor frente al alumno, por lo que éste es agredido doblemente: por la discriminación por razón de lengua y por el hecho de que la realice aquel en quien confía que ha de ser ejemplo de respeto y valedor de la convivencia en el centro», sostienen.

Para PLIS, el castellano y el catalán son lenguas oficiales y todo el mundo tiene derecho a usarlas, como indica la Constitución y el Estatuto de Autonomía, por lo que ningún proyecto lingüístico ni ningún miembro de la comunidad educativa de Baleares puede impedir su uso, especialmente fuera del aula o en ámbitos privados.

«La mejor manera de prestigiar el catalán es no menospreciar el castellano y situarlos al mismo nivel. Profesores como éste, trasladan una imagen del catalán antipática, asociada a la tiranía, que provoca en los alumnos y en el resto de la sociedad un fuerte rechazo».

PLIS, que defiende la convivencia de las dos lenguas como lenguas de aprendizaje y que las considera igualmente de Baleares», no puede aceptar que la intolerancia se adueñe de los centros escolares», concluye el comunicado de este colectivo de profesores a favor del bilingüismo en las aulas de las Islas.