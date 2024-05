El PP: «El PSOE ha tardado 80 días en reconocer que Koldo fue quien contactó con el Govern de Armengol»

El PP denuncia que el PSOE ha tardado 80 días en reconocer que fue Koldo García quien contactó con el Govern de Francina Armengol para la compra de las mascarillas. Así lo ha denunciado José Luis Mateo, el portavoz del PP en la comisión de investigación sobre el caso Koldo del Parlament balear. Mateo ha destacado que el ex director del IB-Salud, Manuel Palomino, «ha admitido que Koldo fue quién les puso en contacto con la empresa de la trama», aunque «ha tardado más de 80 días en reconocerlo».

El portavoz del PP, en la sesión celebrada este martes, se ha dirigido a Palomino con estas palabras: «Ustedes se las dan de haber sido muy prudentes pidiendo un informe sobre el filtrado de las mascarillas, pero la realidad es que han sido extremadamente arriesgados jugando con el dinero de los ciudadanos de Balears presentando un certificado de idoneidad sabiendo que las mascarillas que hacían pasar por FFP2 tenían calidad de KN95».

Seguidamente José Luis Mateo ha preguntado «por qué nunca se entregó el certificado de idoneidad a la UCO». «Queremos conocer por qué motivo otras comunidades autónomas, casualmente gobernadas por dirigentes socialistas que no son de la cuerda de Pedro Sánchez, sí renunciaron a recibir mascarillas por parte de la empresa Soluciones de Gestión, S.L.»

Mateo ha añadido que «hay que lamentar que la hoja de ruta del PSOE fuera confiar en ganar las elecciones autonómicas del mes de mayo para que este caso no saliera a la luz».

Por último, el portavoz popular ha criticado que «es peligroso defraudar 3,7 millones de euros y jugar con la salud de los ciudadanos de Balears y no tiene justificación tal y como no la tiene desconocer si las mascarillas se distribuyeron o no».

En su respuesta al portavoz del PP, el ex director general del Servicio de Salud balear Manuel Palomino ha asegurado desconocer quién fue la persona que le puso en contacto con Koldo García para proceder a la compra de las mascarillas. «Se presentó como Ministerio. Me llamaría la atención si hubiera dicho cualquier cargo representativo, y no me llamó en absoluto la atención», ha declarado.

Así se ha expresado Manuel Palomino en el marco de su comparecencia este martes en la Comisión de investigación del Parlament que indaga en las presuntas irregularidades en la contratación con la empresa Soluciones de Gestión.

Este lunes Manuel Palomino ya compareció en el Congreso de los Diputados en la comisión de investigación sobre la trama de mordidas en las compras de mascarillas durante los peores meses de pandemia. El ex alto cargo del Govern de Armengol admitió que el Ministerio de Fomento, entonces encabezado por el socialista José Luis Ábalos, y Koldo García, ayudante de Ábalos, le ofrecieron las mascarillas fake que terminaron abandonadas en un almacén, de la empresa implicada en el caso Koldo, Soluciones de Gestión.

Sin embargo, la ex presidenta balear Francina Armengol, que encabezaba la comunidad mientras Palomino dirigía IB-Salut, negó haber recibido llamadas directas desde el Gobierno de España: «A mí y a mi Gobierno nadie nos dio una orden, ni nos pidió ni nos coaccionó para que compráramos a ninguna empresa».