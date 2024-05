El ex director general del Servicio de Salud balear Manuel Palomino ha asegurado desconocer quién fue la persona que le puso en contacto con Koldo García para proceder a la compra de las mascarillas. «Se presentó como Ministerio. Me llamaría la atención si hubiera dicho cualquier cargo representativo, y no me llamó en absoluto la atención», ha declarado.

Así se ha expresado Manuel Palomino en el marco de su comparecencia este martes en la Comisión de investigación del Parlament que indaga en las presuntas irregularidades en la contratación con la empresa Soluciones de Gestión.

Este lunes Manuel Palomino ya compareció en el Congreso de los Diputados en la comisión de investigación sobre la trama de mordidas en las compras de mascarillas durante los peores meses de pandemia. El ex alto cargo del Govern de Armengol admitió que el Ministerio de Fomento, entonces encabezado por el socialista José Luis Ábalos, y Koldo García, ayudante de Ábalos, le ofrecieron las mascarillas fake que terminaron abandonadas en un almacén, de la empresa implicada en el caso Koldo, Soluciones de Gestión.

Sin embargo, la ex presidenta balear Francina Armengol, que encabezaba la comunidad mientras Palomino dirigía IB-Salut, negó haber recibido llamadas directas desde el Gobierno de España: «A mí y a mi Gobierno nadie nos dio una orden, ni nos pidió ni nos coaccionó para que compráramos a ninguna empresa».

En un primer momento, fue Fomento quien informó a Palomino de que el Ministerio estaba «preparando un gran transporte» de material sanitario procedente de China. Después, el propio Koldo García, ayudante del ex ministro Ábalos, le llamó para ponerle en contacto con la sociedad investigada en la presunta trama.

A preguntas, este martes, del portavoz parlamentario del PSIB, Iago Negueruela, Palomino ha vuelto a explicar que «en el peor momento de la pandemia», Baleares, que «competía en ese momento en desigualdad» y cuyo consumo -a raíz de las consecuencias de la COVID- «se multiplicó por 500», contactó con más de 73 empresas, entre ellas Soluciones de Gestión, para la adquisición de material.

«Recibí una llamada de Fomento interesándose por nuestra situación e informándonos de un transporte de material de China, por si queríamos participar. Se nos facilitó un contacto, se le envió un mensaje solicitando información y se recibió una llamada de ese señor, que se presenta como asesor del Ministerio -Koldo García-. Le manifesté nuestro interés en conocer los detalles del transporte y me remitió a Rotaeche. A partir de ahí, se sigue un procedimiento absolutamente habitual», ha manifestado el exdirector del Ib-Salut.

También ha reiterado que no recuerda quién fue el contacto del Ministerio que le remitió a García. «Sucedió hace cuatro años y en el centro de la primera ola de la pandemia», ha alegado, insistiendo en que recibió esa llamada estando «en una reunión de compras» y esa persona se presentó «como Ministerio». «No me llamó más allá la atención, no recuerdo que se presentara», ha repetido.

Palomino ha indicado, durante su intervención, que enviaron a analizar las mascarillas adquiridas a la empresa investigada y que, si bien el resultado fue que no podían ser clasificadas como FFP2, «esto no quería decir que no cumplieran como KN95».

Sobre ello, se ha referido a un momento de preocupación por la pandemia y ha justificado el almacenamiento de las mascarillas «para tener stock suficiente y cubrir la eventual necesidad».

Así, a preguntas de la portavoz de Vox, Patricia de las Heras, el exdirector general del Ib-Salut ha justificado este almacenamiento y ha reprochado a Patricia de la Heras que «cree un relato paralelo».

En esta línea, ha alegado que con las mascarillas pretendían «tener un stock de seguridad» y ha hecho una comparación con los tanques de guerra para contestar a Vox. «Como caducan los tanques y no se montan guerras para usarlos».

De las Heras, seguidamente, ha hecho alusión a un momento en el que, presumiblemente, se repartieron esas mascarillas, de lo que Palomino ha dicho no tener constancia.

«A mi me consta que no se llegaron nunca a repartir. Si hubo un error, habrá que verlo, pero no me lo puede estar achacando», ha recriminado a De las Heras, quien también ha interrogado a Palomino por la orden de retirar esas mascarillas si no se repartieron, a lo que el exdirector general ha contestado que se hizo «por prudencia».

También el portavoz de Més per Mallorca, Lluís Apesteguia, ha interrogado al compareciente por esta cuestión. Palomino ha vuelto a decir que no le consta el reparto de las mascarillas, matizando que «no estaba en el almacén 24 horas vigilando». «Cuando yo me fui del Ib-Salut, la información que tenía era que no se había repartido ninguna», ha insistido.