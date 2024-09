El PP pedirá este jueves a Alzamora que dimita: «Es incapaz de cumplir lo que reclama a los demás»

El PP de Mallorca se suma a Vox y exige la dimisión de Jaume Alzamora, el líder independentista balear que endosó al Consell el pago de tres parkings en pleno centro de Palma para su uso personal. El portavoz adjunto de los populares en la institución insular, Bernat Vallori, considera que el dirigente de Més per Mallorca debería dejar su cargo ya que es «incapaz de cumplir lo que él reclama a los demás».

Y es que tal y como adelantó OKDIARIO, el político separatista vendió su casa de Artà a una alemana por 650.000 euros, a la vez que defiende prohibir la venta de inmuebles de Baleares a ciudadanos extranjeros. A esto hay que añadirle que Alzamora también se está construyendo un chalé con piscina en el pueblo que las ha prohibido por falta de agua cuando también propugna prohibir la construcción de nuevas piscinas privadas en Mallorca.

«Predican lo que no creen. Alzamora no puede ser el portavoz de un partido político que pide y reclama a los mallorquines unas cosas que ellos mismos no cumplen. Para sus votantes debe ser muy decepcionante», ha asegurado un Vallori que ha afirmado a OKDIARIO que en el próximo pleno del Consell de este jueves reclamarán su dimisión «por coherencia».

«Alzamora ha perdido la credibilidad para seguir defendiendo el programa de su partido, por lo que debería dimitir», manifiesta el portavoz adjunto del PP en el Consell de Mallorca, quien ha aconsejado al dirigente de Més que «se presente a las próximas elecciones con el eslogan haz lo que digo, no lo que hago o directamente vote a otro partido político».

🗒️Normes per ser de @MESperMallorca @JAUMEALZAMORA 1️⃣Dir als votants que no venguin cases a estrangers

2️⃣Vendre cases a estrangers i fer piscines

3️⃣Negar-ho

4️⃣Confessar-ho a mitges Què opina @LluisApesteguia @CatalinaClader1 ⁉️ pic.twitter.com/MGK2CTef4s — Partit Popular de Mallorca (@MallorcaPP) September 16, 2024

Vox fue el primer partido del Consell de Mallorca en pedir la dimisión de Jaume Alzamora por las recientes informaciones que ponen en entredicho su coherencia política. El portavoz de esta formación en esta institución insular, Toni Gili, tachó de «hipócrita» al dirigente de Més y declaró que «no debería sentarse en su escaño este jueves» ya que sus últimas acciones van «en contra de los principios que él mismo ha promovido» en reiteradas ocasiones.

Cabe recordar que Alzamora formalizó en 2021 contratos para el alquiler de tres plazas en el aparcamiento municipal de Vía Roma, a pesar de que había informes desfavorables que indicaban claramente que las facturas de estas plazas las debían pagar los usuarios y no el Consell, ya que no están incluidas en el régimen de dedicación, retribuciones e indemnizaciones en razón de servicio de altos cargos de la institución insular.

«Creemos que estos 12.000 euros los debe devolver. No sabemos quién utilizaba ese parking, su despacho estaba mucho más lejos de lo que debía estar. Ya le hemos reclamado el dinero en otros plenos y este va a ser el primer pleno después de que haya salido la información del tema de la casa y de la piscina. Le vamos a reclamar que dimita por coherencia», ha manifestado Vallori.

El líder independentista disfrutó de manera ilegal de las tres plazas de aparcamiento de Vía Roma, que no utilizó para ir a su despacho como conseller, situado en el 113 de la calle General Riera, un edificio que pertenece al Consell y que pone a disposición de los altos cargos un aparcamiento gratuito justo en la entrada del inmueble.

Desde el parking que Alzamora contrató de manera fraudulenta, hay más de dos kilómetros de distancia y unos 30 minutos caminando hasta su despacho como conseller de Promoción Económica y Desarrollo. Sin embargo, el dirigente separatista optó por tener a su disposición un aparcamiento en pleno centro de Palma, todo apunta que para uso personal.