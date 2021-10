El PP de Balears insta al Gobierno de Pedro Sánchez a realizar un estudio urgente sobre la indemnización por residencia de los funcionarios del sector público estatal en Baleares con el objetivo de analizar los costes reales que le supone a un funcionario del territorio peninsular ocupar una plaza en las islas. Con este objetivo, los diputados y senadores populares de las Islas han registrado una moción al respecto paralelamente en el Congreso y en el Senado.

Concretamente, la moción registrada en el Congreso por Marga Prohens

y por el diputado ibicenco Miguel Jerez, y en el Senado por los senadores

José Vicente Marí Bossó, María Salom y Cristóbal Marqués, cuenta de un

solo punto en el que se insta al Gobierno “a realizar un estudio urgente

sobre la indemnización por residencia del sector público estatal destinado

a la Comunidad Autónoma de las Illes Balears para analizar los costes

reales que le supone a un funcionario del territorio peninsular ocupar una plaza en las islas, sin que dicha actualización pueda suponer un menos-

cabo respecto al importe recibido en la actualidad”.

El mismo punto de la moción da un plazo máximo de cuatro meses desde

su aprobación en las Cortes para la realización del estudio que determine

el plus de residencia de los funcionarios del Estado en Balears.

El PP defendió esta misma semana en el Senado una moción

que incluía la equiparación del plus de residencia de los funcionarios del

Estado en Baleares con los de Canarias. Sin embargo, la moción no salió

adelante al contar con el voto en contra de los senadores del PSOE,

además de la abstención de Vox y de Més per Mallorca.