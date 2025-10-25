El PP balear inicia en Marratxí la renovación de las juntas locales reeditando mandato el actual presidente

El PP balear inicia en Marratxí la renovación de las juntas locales reditando mandato el actual presidente y alcalde del municipio, Jaume Llompart. Tal y como adelantó la presidenta de la formación, Marga Prohens, a mediados del pasado mes de septiembre en el Comité Ejecutivo Autonómico y en la Junta Directiva, el objetivo es reforzar la estructura territorial. La renovación de las estructuras locales tiene previsto desarrollarse hasta el próximo 31 de diciembre.

Concretamente, hoy sábado ha dado comienzo la renovación de las juntas locales del llamado G10, conformado por los diez municipios más poblados de las islas y que, junto a éste, incluye a Palma, Ibiza, Calvià, Manacor, Santa Eulària, Llucmajor, Inca, Ciutadella y Mahón.

En la reunión de hoy se ha procedido a la reelección de Llompart, como presidente de la agrupación marratxinera y de la diputada en el Parlament Carmen Cañellas como secretaria. El acto, celebrado en el parque de Ses Cases Noves, ha contado con la asistencia de la presidenta del Govern y del PP Balears, Marga Prohens; la secretaria general, Sandra Fernández, y el coordinador general, Sebastià Sagreras.

La presidenta Prohens ha felicitado a Llompart y a Cañellas por su reelección y les ha agradecido su compromiso con un proyecto nacido en 2023 desde los municipios y que ahora mira a 2027 con la misma ilusión, fuerza, unidad y la confianza de la gente, tras el cambio de gobierno en las principales instituciones.

Así, Prohens ha pedido a los miembros de la junta redoblar el trabajo e incrementar la presencia en la calle y les ha recordado que «venís a servir, a dejaros la piel y a defender a todos los ciudadanos en cualquier circunstancia y por encima de ideologías y colores políticos».

En este sentido ha pedido tener a Marratxí preparado para que los 6.000 votos obtenidos en 2023 «se multipliquen» con el fin de lograr «un mejor resultado electoral para poder trabajar aún más desde el Govern» a objeto de poder seguir bajando o eliminando impuestos, aumentando el gasto en políticas sociales, de salud, de vivienda o de educación, entre otras.

Por ese motivo ha recalcado su compromiso de encarar el final de la presente legislatura «con más médicos, más profesores y más atención a la gente» incrementando el techo de gasto en más de 360 millones de euros.

Prohens ha recalcado la importancia de tener «la fuerza necesaria para seguir sirviendo a los ciudadanos de Baleares» en una nueva legislatura y ha dado su palabra que, de obtenerla, «seguiremos bajando impuestos, reduciendo las listas de espera, creando más plazas de residencia y reforzando la apuesta por la movilidad con más tren y con más metro».

Así, ha expresado su deseo de hacerlo «sin depender de los que por intereses políticos, que no ciudadanos, nos dicen que no a seguir mejorando la vida de la gente de aquí».

Por su parte, Jaume Llompart ha recordado en su intervención que «hace cuatro años nos encontramos ante un reto enorme: relanzar el partido. Veníamos de tiempos difíciles, pero teníamos un objetivo claro y compartido: volver a ganar la confianza de los marratxiners. Y lo hicimos con ilusión, con trabajo y con la firme convicción de que Marratxí se merecía mucho más. Y que el PP era el único capaz de ofrecer estabilidad, gestión y futuro».

El presidente local ha añadido que en esta ocasión presentó de nuevo su candidatura “con la misma ilusión que hace cuatro años” y ha concluido con un mensaje a su equipo. «Os lo digo de corazón: aunque me equivocara, os volvería a escoger a todos y cada uno de vosotros. Porque sois la prueba viva de que cuando hay equipo, cuando hay compromiso, no hay obstáculo que no se pueda superar».

También en Andratx repite Estefanía Gonzalvo

Por otra parte, ayer viernes por la noche también tuvo lugar la renovación de la junta de Andratx en el transcurso de un acto que congregó a 300 personas, donde y en el que la alcaldesa del municipio, Estefanía Gonzalvo y la diputada Anabel Curtó resultaron reelegidas presidenta y secretaria de la agrupación, respectivamente.