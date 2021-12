La diputada del PP Asunción Pons ha reclamado en el Parlament balear este martes la supresión de la Dirección de Soberanía Alimentaria que fue creada «por motivos ideológicos para colocar a una señora de Podemos que se quedó sin cargo en Asturias». «Usted sabe que es totalmente innecesaria», ha añadido Asunción Pons. Como ha publicado OKBALEARES, la todavía directora general de Soberanía Alimentaria, Paula Valero, de Podemos, ha ido de fracaso en fracaso y no ha sacado adelante ningún proyecto durante estos dos años y medio de legislatura.

Paula Valero está enfrentada al sector agrario y después de tantos fracasos ha presentado la dimisión alegando motivos personales y profesionales. La dimisión será efectiva a final de año.

Ante las críticas del PP, la consellera de Agricultura, Pesca y Alimentación del Govern, Mae de la Concha, ha defendido que «la legislatura no ha acabado» y, por tanto, la Dirección General de Soberanía Alimentaria «cumplirá con sus objetivos». No lo ven así las organizaciones agrarias. Tanto Unió de Pagesos como Asaja consideran que la dirección general de Soberanía Alimentaria ha sido un fracaso y que no se han cumplido ninguno de los objetivos que motivaron la creación de este organismo.

En su intervención en el Parlament, la diputada del PP Asunción Pons ha considerado que la Conselleria de Agricultura «le viene grande» a De la Concha, «con un equipo que no confía» en ella. «Lleva dos dimisiones de directores generales y el señor Mateu Morro también se quiere ir del Fogaiba», ha apuntado, a la vez que ha añadido que el director general de Agricultura, Fernando Fernández Such, «cada vez que se reúne con las Organizaciones Profesionales Agrarias les dice que no tiene ganas de continuar».

Pons ha asegurado que el Govern está «sobredimensionado», por lo que ha pedido que se suprima esta Dirección General de Soberanía Alimentaria y se destinen los recursos a las cofradías de pescadores y a pagar a los agricultores.

Ante estas críticas, De la Concha ha enumerado diversas iniciativas y proyectos puestos en marcha desde Soberanía Alimentaria, como el programa de compra pública que es «pionero en todo el Estado» y «ha salvado a mucha gente durante la crisis». Son unas afirmaciones que en ningún caso respaldan las organizaciones agrarias. Recuerdan que la única iniciativa de Soberanía Alimentaria fue organizar unas Jornadas de Producto Local el pasado mes de mayo a las que no acudió nadie.

A pesar de todo ello, la consellera de Agricultura ha considerado que la directora general de Soberanía Alimentaria, Paula Valero, «se puede volver a la cabeza bien alta».