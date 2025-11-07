El portavoz Costa constata una pinza Vox-PSOE: «No sabemos si durará hasta 2027”
A pregunta de OKBALEARES constata que ha habido pinza entre ambas formaciones
A pregunta de OKBALEARES y tras haberlo denunciado públicamente el pasado miércoles la portavoz adjunta del PP en el Parlament, Marga Durán, el vicepresidente primero del Govern de Marga Prohens, Antoni Costa, ha admitido que «el Govern constata que ha habido pinza pero no sabemos si durará hasta 2027».
Por otra parte, el conseller de Economía, Hacienda e Innovación, Antoni Costa, ha valorado positivamente que el Parlament haya pedido su comparecencia, pero ha reprochado a Vox que haya hecho «una pinza» con el PSOE para forzar la comparecencia.
Así lo ha dicho este viernes el también portavoz del Ejecutivo en la rueda de prensa celebrada después del Consell de Govern, en la que ha cuestionado que a los de Abascal «un día les cae muy mal que el Govern hable con el PSOE, y al día siguiente se llega un acuerdo y votan con ellos».
«Una pinza parece un poquito», ha deslizado, para después responde a Vox que el Govern no mantiene conversaciones «ocultas» con los socialistas, sino que las negociaciones están abiertas con ambos grupos.
Hasta en dos ocasiones en una breve intervención de diez minutos ante los medios de comunicación, la portavoz adjunta del PP en el Parlament, Marga Durán, denunció este miércoles una «pinza entre Vox y el PSOE» en contra el Govern de Marga Prohens.
De hecho, OKBALEARES ya había recibido este martes del propio Govern informaciones de que esta pinza ya se estaría articulando. 24 horas después ya se había producido una votación conjunta de toda la oposición junto a Vox.
Vox y los partidos de la izquierda han votado a favor de que el conseller de Economía, Hacienda e Innovación, Antoni Costa, comparezca en el Parlament para dar cuenta de las negociaciones sobre el techo de gasto y los Presupuestos. Para la comparecencia aún no hay fecha definitiva pero se da por hecho que será en la segunda quincena de este mes de noviembre.