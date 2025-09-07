La policía utiliza por primera vez en la historia micros escondidos en casas de narcos en Baleares

La operación Enroque Bal y Manso está catalogada como una de las más importantes jamás practicadas en Baleares. No sólo por el importante número de detenidos, organización criminal desarticulada, cantidades de droga incautadas (más de 650 kilos de cocaína y 200 de hachís) o relevancia de algunos de los arrestados. Sin duda alguna marcará un antes y un después por los medios utilizados para la desarticulación del grupo criminal. Según fuentes próximas al caso a las que ha tenido acceso OKBALEARES, la Policía Nacional y la Guardia Civil, con la correspondiente autorización judicial, instaló micrófonos ocultos en las viviendas de los principales cabecillas de la trama.

Gracias a estas escuchas, los agentes del Equipo Judicial de la Guardia Civil de Algaida, UDYCO y la Policía Judicial de Manacor de la Policía Nacional consiguieron recabar información crucial para el buen desarrollo de la investigación. De hecho, en los diferentes pases a disposición judicial, a pesar de que la causa está declarada secreta, los letrados presentes en la causa tuvieron acceso en el apartado de ‘elementos esenciales’ a que se habían practicado grabaciones de sonorización ambiente, telefónicas y seguimientos balizados. Acto seguido, ataron cabos y descubrieron que por primera vez en la historia de Baleares se había utilizado esta técnica.

Desde hace años, la Ley de Enjuiciamiento Criminal permite colocar dispositivos electrónicos para grabar conversaciones o imágenes en el domicilio de la persona investigada. La medida debe ser autorizada por el juez competente, de la misma forma que lo tendrá que ser la entrada en esa vivienda. Estos dispositivos solo pueden autorizarse cuando los hechos investigados constituyan delitos cometidos en el seno de una organización criminal, terrorismo, delitos contra menores u otros que, en virtud de las circunstancias del caso, puedan ser considerados de especial gravedad. De hecho el Tribunal Supremo fue muy restrictivo en este aspecto y su utilización está muy reglada.

La operación Enroque Bal y Manso acumula más de 40 detenidos y entre ellos, según fuentes próximas al caso a las que ha tenido acceso en exclusiva OKBALEARES, se encuentra un conocido detective privado de Mallorca. Es un profesional habilitado por el Ministerio del Interior y que cuenta con un despacho en activo propio.

Los investigadores responsables del caso sostienen que la organización criminal lo tenía a sueldo y su cometido dentro de este entramado era analizar las matrículas que los narcotraficantes le pasaban y comprobar si se trataba de vehículos pertenecientes a la Guardia Civil, Policía Nacional, Agencia Tributaria o cualquier otro organismo policial.

Al ser detenido, se le comunicaron los correspondientes elementos esenciales y se negó a declarar en sede policial. Actualmente, se encuentra en libertad con cargos. En esta operación, además de los grandes narcotraficantes al frente de la red, también han caído numerosos vendedores de droga, distribuidores, un abogado, un ex inspector de Policía Nacional, un policía portuario y un detective privado.

Los funcionarios policiales eran conocedores desde un principio de que Stefan Milojevic lideraba una organización de tráfico, distribución y venta de droga, pero nunca imaginaron que a medida que avanzaba la investigación descubrirán que se encontraban ante uno de los mayores narcotraficantes a nivel internacional. De hecho, era tan fuerte su organización que les llevó meses y meses conseguir adentrarse, desmantelar la organización y proceder a su detención.

El control de la cadena de distribución y posterior venta era total y absoluto. Los United Tribuns eran los encargados de introducir importantes cantidades de sustancias estupefacientes en la isla a través de camiones que, posteriormente, se repartía entre los diferentes puntos de venta del poblado chabolista de Son Banya, viviendas de la barriada de Camp Redó (Corea), La Soledad y las viviendas de Virgen de Lluc, entre otros. También operaban en las localidades de Llucmajor y Manacor.

Las mismas fuentes también sostienen que el abogado Gonzalo Márquez, además de catalogarlo como el ingeniero financiero de la organización con la finalidad de blanquear el dinero de la trama delictiva, también está cogido por traficar con droga. Durante la segunda y tercera fase se incautaron de importantes cantidades de dinero, droga y documentación que está siendo analizada por los expertos del Equipo Judicial de la Guardia Civil de Algaida y de la UDYCO de la Policía Nacional.

La banda de los United Tribuns introducía cocaína y hachís desde el norte de África utilizando embarcaciones neumáticas de gran potencia. La droga era transbordada en puntos concretos del Mediterráneo y almacenada inicialmente en Ibiza, antes de ser distribuida por las islas y la península. Durante la primera fase de la operación, las fuerzas de seguridad practicaron trece registros en distintos municipios de Mallorca, entre ellos el despacho del abogado Gonzalo Márquez, en Palma.

En total, se confiscaron 1,4 millones de euros en efectivo, más de 11 kilos de cocaína, un centenar de plantas de marihuana, armas de fuego, vehículos de alta gama, relojes de lujo y varias obras de arte. El presunto cabecilla de la red, Stefan Milojevic, líder de United Tribuns en España y luchador profesional de artes marciales mixtas (MMA), fue uno de los detenidos en la primera fase de la operación. Durante la primera fase, también se detuvo a Faustino Nogales, inspector de la Policía Nacional. En este aspecto, todo apunta a que el funcionario policial tenía una vinculación mucho menor y que no tenía nada que ver con el tráfico de drogas a nivel internacional.

Las pesquisas de Asuntos Internos concluyeron que éste mantenía una estrecha relación con Stefan Milojevic y uno de los principales cabecillas de la trama de blanqueo de capitales de dinero del narcotráfico.