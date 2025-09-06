Un detective privado, entre los arrestados de la macrorredada contra el tráfico de droga liderado por los Tribuns

La operación Enroque Bal, Manso y Primo acumula más de 40 detenidos y entre ellos, según fuentes próximas al caso a las que ha tenido acceso en exclusiva OKBALEARES, se encuentra un conocido detective privado de Mallorca. Es un profesional habilitado por el Ministerio del Interior y que cuenta con un despacho en activo propio.

Los investigadores responsables del caso sostienen que la organización criminal lo tenía a sueldo y su cometido dentro de este entramado era analizar las matrículas que los narcotraficantes le pasaban y comprobar si se trataba de vehículos pertenecientes a la Guardia Civil, Policía Nacional, Agencia Tributaria o cualquier otro organismo policial.

Al ser detenido, se le comunicaron los correspondientes elementos esenciales y se negó a declarar en sede policial. Actualmente, se encuentra en libertad con cargos. En esta operación, además de los grandes narcotraficantes al frente de la red, también han caído numerosos vendedores de droga, distribuidores, un abogado, un ex inspector de Policía Nacional, un policía portuario y un detective privado.

Los funcionarios policiales eran conocedores desde un principio de que Stefan Milojevic lideraba una organización de tráfico, distribución y venta de droga, pero nunca imaginaron que a medida que avanzaba la investigación descubrirían que se encontraban ante uno de los mayores narcotraficantes a nivel internacional. De hecho, era tan fuerte su organización que les llevó meses y meses conseguir adentrarse, desmantelar la organización y proceder a su detención.

El control de la cadena de distribución y posterior venta era total y absoluto. Los United Tribuns eran los encargados de introducir importantes cantidades de sustancias estupefacientes en la isla a través de camiones que, posteriormente, se repartía entre los diferentes puntos de venta del poblado chabolista de Son Banya, viviendas de la barriada de Camp Redó (Corea), La Soledad y las viviendas de Virgen de Lluc, entre otros. También operaban en las localidades de Llucmajor y Manacor.

Las mismas fuentes también sostienen que el abogado Gonzalo Márquez, además de catalogarlo como el ingeniero financiero de la organización con la finalidad de blanquear el dinero de la trama delictiva, también está cogido por traficar con droga. Durante la segunda y tercera fase se incautaron de importantes cantidades de dinero, droga y documentación que está siendo analizada por los expertos del Equipo Judicial de la Guardia Civil de Algaida y de la UDYCO de la Policía Nacional.

La banda de los United Tribuns introducía cocaína y hachís desde el norte de África utilizando embarcaciones neumáticas de gran potencia. La droga era transbordada en puntos concretos del Mediterráneo y almacenada inicialmente en Ibiza, antes de ser distribuida por las islas y la península. Durante la primera fase de la operación, las fuerzas de seguridad practicaron trece registros en distintos municipios de Mallorca, entre ellos el despacho del abogado Gonzalo Márquez, en Palma.

En total, se confiscaron 1,4 millones de euros en efectivo, más de 11 kilos de cocaína, un centenar de plantas de marihuana, armas de fuego, vehículos de alta gama, relojes de lujo y varias obras de arte. El presunto cabecilla de la red, Stefan Milojevic, líder de United Tribuns en España y luchador profesional de artes marciales mixtas (MMA), fue uno de los detenidos en la primera fase de la operación. Durante la primera fase, también se detuvo a Faustino Nogales, inspector de la Policía Nacional. En este aspecto, todo apunta a que el funcionario policial tenía una vinculación mucho menor y que no tenía nada que ver con el tráfico de drogas a nivel internacional.

Las pesquisas de Asuntos Internos concluyeron que éste mantenía una estrecha relación con Stefan Milojevic, líder de la banda motera de los United Tribuns, y uno de los principales cabecillas de la trama de blanqueo de capitales de dinero del narcotráfico.