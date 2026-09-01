La Policía acorrala en un bar a un ladrón reincidente tras robar de madrugada en cinco establecimientos de Palma

La Policía Nacional ha detenido en Palma a un ladrón de origen español por robar en hasta cinco establecimientos de distintos barrios de la ciudad. El varón, que se encontraba en paradero desconocido y pesaba sobre él una requisitoria de detención, fue localizado y capturado el pasado lunes en un bar cercano a la calle Aragón.

El Grupo de Robos de la Policía Nacional mantenía abierta una investigación motivada por una seguidilla de asaltos con fuerza cometidos en cinco inmuebles (un centro médico, un centro comercial y tres centros asistenciales) ubicados en los barrios palmesanos de Pere Garau, Son Gotleu, Son Cladera y Estadi Balear.

Todos los golpes se perpetraban de madrugada, violentando los accesos. Entre los efectos sustraídos figuraban dos tablets en el centro médico, un juego de llaves en un centro asistencial, el dinero y género de una máquina expendedora de comida y bebida en otro, y diversos bienes en el quinto local, sumados a los cuantiosos daños materiales causados.

Las gestiones policiales permitieron identificar al ladrón, quien resultó ser un delincuente reincidente que ya había actuado en uno de los centros asistenciales. Debido a sus antecedentes en ese lugar concreto, se le había impuesto judicialmente una orden de alejamiento que demostró haber infringido.

Dado que se hallaba en paradero desconocido y los dispositivos para localizarlo no daban fruto, se emitió una requisitoria e instruyó una orden de detención dirigida al resto de unidades policiales.

El desenlace tuvo lugar el pasado lunes sobre las 14:20 horas. Patrullas de Atención al Ciudadano y del Grupo Operativo de Respuesta acudieron a un restaurante de la calle Aragón tras la alerta de que dos sospechosos intentaban huir tras pagar con una tarjeta robada.

Los agentes desplegados desplegaron una batida por la zona e interceptaron a ambos individuos. Uno se había escondido en un portal y el otro en un bar cercano. En el registro se les intervino dos tarjetas a nombre de terceras personas, además de varias herramientas empleadas habituales en robos, como destornilladores, alicates, pasadores y cinceles.

Comprobada la requisitoria activa del acusado de los robos con fuerza y quebrantamiento, y la implicación del segundo en el uso de la tarjeta, ambos fueron detenidos. Posteriormente, el Grupo de Investigación Centro continuó con las pesquisas para certificar la ruta de compras fraudulentas realizada por el segundo arrestado en múltiples locales.