Podemos continúa con su descomposición en el Ayuntamiento de Palma con otros dos ceses: siete en un mes

Podemos continúa con su descomposición en el Ayuntamiento de Palma con dos nuevos ceses, siete en apenas un mes tras la crisis de gobierno de finales del mes de junio que provocó el cese de dos de sus tres concejales con los que cuenta en el equipo de gobierno y, posteriormente, de tres altos cargos. Ahora hay otras dos destituciones conocidas en las últimas 24 horas, la coordinadora del Grupo Municipal, Tais Mico Sánchez, y la directora General de Calidad y Población, Dalia Bento Sánchez.

Unos ceses que como el resto llevan la firma del líder de esta formación en el Ayuntamiento de Palma, el concejal de Justicia Social, Feminismo y LGTBI, Alberto Jarabo.

Con estas dos nuevas destituciones ya son siete las personas que han sido cesadas en poco más de un mes y destituidas de sus cargos y sólo dos, los ex concejales Sonia Vivas y Rodrigo Romero, han sido relevados por Jordi Vila (nuevo concejal de Promoción Económica), y Claudia Costa, que ha tomado las riendas del área de Participación Ciudadana. El resto de cargos siguen vacantes sin que, a fecha de hoy, nadie haya cogido el relevo.

Llama la atención que Vilà, ex gerente de la Empresa Funeraria Municipal hasta el pasado de junio y que relevó a Rodrigo Romero al frente de la Concejalía que ahora detenta, tras apenas quince días en el cargo, y sin experiencia alguna en la materia, haya tomado como primera decisión cogerse quince días de vacaciones. Y esto a pesar de que tiene su Concejalía totalmente desmantelada en plena temporada turística y cuando mayor actividad tendría que estar llevando a cabo.

Vilá no tiene en estos momentos director general de Comercio tras la salida de Fabrizio di Giacomo, mano derecha del ex concejal Romero, ni nadie al frente de la Dirección General de Ferias y Mercados, tras la destitución la semana pasada de Maria Antònia Comas, ni tan siquiera coordinador general de la Concejalía, tras el despido de Miguel Ángel Capó. Pese a no contar con cuadro alguno, Vilà ha optado por cogerse vacaciones dos semanas hasta el próximo 17 de agosto inclusive, delegando durante estos días la firma de cualquier cuestión en la concejala de esta formación Claudia Costa.

Hasta entonces no es probable por tanto que Podemos proceda al relevo de todos los cargos vacantes provocados por la purga interna realizada por Jarabo contra las personas de confianza del ex concejal Rodrigo Romero.

Y a poco más de nueve meses para que concluya la legislatura en un partido en plena descomposición en la capital balear, no parece tarea fácil encontrar a alguien que vaya a aceptar, si no hay un compromiso de continuidad de cara a la configuración de las listas electorales para las elecciones municipales y autonómicas de mayo de 2023.

Hay que tener en cuenta que en febrero pasado la entonces concejala Sonia Vivas destituyó al director general de su Concejalía de Justicia Social, Feminismo y LGTBI, Alberto Rosauro, y desde entonces el cargo sigue vacante. Se da la circunstancia de que el destituido Rosauro mantenía una relación estrecha, si bien se había deteriorado tras su cese, con la ahora cesada coordinadora del grupo municipal, Tais Mico, cuya expulsión del cargo se decretó este martes, y se hará efectiva con fecha de 16 de agosto.