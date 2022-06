El alcalde de Palma cesa al edil de Podemos tras negarse éste a dimitir: «No he dicho ninguna mentira»

El alcalde de Palma, José Hila, le hace el trabajo sucio a sus socios de Podemos y ha firmado el cese del concejal de Promoción Económica de esta formación, Rodrigo Romero, tras negarse a dimitir «porque sería admitir que he hecho algo malo y no lo he hecho, ni dicho ninguna mentira», ha afirmado el edil cesado en declaraciones a OKDIARIO. Además, ha avanzado que entregará el acta de regidor al Ayuntamiento para que el que aún es su partido pueda relevarle en el equipo de gobierno.

El cese de Romero, el segundo concejal de esta formación destituido por Hila en una semana, se produce tras filtrarse unos mensajes de audio privados en los que calificaba como «fracasado» al número uno de su partido en las municipales de 2019, el también concejal de Podemos, Alberto Jarabo, del que advertía que «ya tendrá lo que se merece».

Al mismo tiempo, tildaba de «mentiroso» al portavoz del partido en Palma, el director general de Memoria Democrática del Govern balear, Jesús Jurado.

A mediodía de hoy, Jurado ha asegurado que Romero ya no cuenta «con la confianza» de la formación y, en consecuencia, se había tomado la decisión de solicitar al alcalde de Palma que lo cesara en caso de que él no abandonara todos sus cargos.

La petición se habría formalizado en una conversación telefónica con el alcalde, quien ha indicado que lo consultaría con el resto del equipo de gobierno para tomar una decisión, que ha tenido que adoptar tras comunicarle Romero su negativa a dimitir «porque sería aceptar mi culpa».

El portavoz de Podemos Palma ya avanzó que le había pedido el acta: «Le hemos pedido que devuelva el acta de regidor y ahora estamos pendientes de lo que pase y que la devuelva, hoy o mañana, para que la siguiente persona en la lista electoral ocupe la regiduría».

A la hora de justificar la entrega del acta, Romero ha sido tajante en declaraciones a este digital. «Yo estoy aquí para servir a los ciudadanos desde un área de gobierno, donde se puede hacer algo, no para una silla, ni menos para crispar los plenos, y si no lo puedo hacer, me voy, porque tengo otras salidas profesionales».