Pinchazo de los propalestinos en la manifestación de la ‘Nit de l’Art’ contra el Ayuntamiento de Palma

Pinchazo de los independentistas de Més per Mallorca y de las entidades propalestinas en la concentración de este sábado para denunciar el boicot del Ayuntamiento de Palma gobernado por el PP a los actos pro-Gaza que se querían montar dirante la ‘Nit de l’Art’.

Según las cifras oficiales de la Delegación del Gobierno que dirige el socialista Alfonso Rodríguez, tan sólo un centenar de personas acudieron a la llamada de las entidades propalestinas para denunciar que el Consistorio no autorizara una mesa informativa a favor de Gaza en la plaza Frederic Chopin de Palma.

Bajo el lema ‘No nos callarán’, alrededor de 100 personas afines a la izquierda y el separatismo clamaron contra el Ayuntamiento de Palma y el alcalde Jaime Martínez (PP) por lo que consideran un acto de censura.

«La muerte a toda Palestina y el genocidio sionista en Gaza no tiene plazos, es permanente. Israel quiere exterminar el pueblo palestino», consideran los manifestantes.

La realidad es que la Federación de Asociaciones de Vecinos afín a la izquierda separatista había solicitado los permisos para celebrar un acto esta noche en defensa de Palestina durante la Nit de l’Art, evento cultural que organiza la asociación Art Palma Contemporani desde hace 29 años.