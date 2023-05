Xavier Pericay, miembro fundador de Ciudadanos, se muestra muy crítico con la corriente actual de su anterior partido y en relación a su líder, Inés Arrimadas, la califica como «una gran parlamentaria», pero añade que «es una pésima gestora de grupo». Pericay vaticina que «quizás la única que tiene opciones en las elecciones del domingo es Begoña Villacís».

Pregunta.-¿Qué queda del partido que obtuvo dos escaños por primera vez en 2015 al que llega a la campaña electoral de 2023?

Respuesta.-Queda muy poco, pero mi responsabilidad en ese partido acabó en 2019. Desconozco lo que ha sucedido desde entonces, pero a la vista de su actividad política parece que casi ha desaparecido del mapa.

P.-¿Cree que Cs quedará fuera de representación parlamentaria?

R.-Según las encuestas eso parece. Mucha gente con la que hablo que votó en las pasadas elecciones a Ciudadanos me dice que no volverá a hacerlo, y sobre todo me dan dos razones que a mí me parecen comprensibles. La primera es la utilidad del voto y la segunda es la fiabilidad del mismo.

Pregunta.-Como fundador de Ciudadanos debe sentir usted una tremenda tristeza, ¿verdad?

R.-Si me permite le voy a hacer una reflexión: el ideario de Ciudadanos, que no ha variado desde que lo fundamos, sobre todo en cuanto a sus propuestas reformistas y liberales, así como en cuanto a su lucha contra el nacionalismo radical, ha sido recogido en los programas de otras fuerzas políticas que sí tienen muchas posibilidades de contar con representación. Dentro de lo malo, eso es para mí un pequeño consuelo porque demuestra que las ideas que existían detrás de nuestro movimiento eran acertadas

P.-¿En qué momento se produjo esta debacle? ¿Cuál cree que fue la decisión que llevó a Cs a esta situación?

R.-Los datos fueron visibles en 2019. Hay que entender que éste es un partido cuyos resultados autonómicos vienen marcados por los nacionales. Quizás uno de nuestros problemas fue nuestro escaso arraigo regional. Pero eso era algo que no sólo le sucedía a Ciudadanos en Baleares, sino en toda España. Me pregunta también qué fue lo que sucedió. En mi opinión se produjeron una serie de errores estratégicos que provocaron que el electorado dejara de creer que éste podía ser un partido con posibilidades de gobierno.

P.-Habla usted de errores estratégicos. ¿Cuáles?

R.-El principal fue la prisa en llegar. El partido iba como un cohete y tenía al alcance de la mano la presidencia del Gobierno. Las encuestas de 2018, antes de la moción de censura, nos daban la posibilidad de sobrepasar al PP. Ver eso tan cerca provocó decisiones erróneas. Por ejemplo el tratamiento que se le dio a esa moción de censura. Se dio por hecho que Rajoy iba a convocar elecciones anticipadas, pero no fue así y Ciudadanos salió claramente perjudicado. La aparición con mucha fuerza de VOX también nos hizo daño porque fueron capaces de recoger el guante de la lucha contra el nacionalismo, que no diré que nosotros hubiéramos abandonado, pero ante el que nos habíamos moderado bastante. VOX absorbió muchos puntos programáticos de Ciudadanos y los hizo suyos en un momento clave. El elector valora la sinceridad y VOX siempre lo ha sido. Puedes estar o no de acuerdo, pero no tiene ningún problema en manifestar sus ideas sin ambages.

P.-¿Hasta cuándo seguirá existiendo Cs?

R.-Si los resultados finales son los que indican las encuestas será difícil que pueda aguantar mucho tiempo ya. Y lo digo con verdadera pena, pero creo que lleva el mismo camino que UPyD porque votar a Ciudadanos hoy no es conveniente ni por utilidad ni por fiabilidad.

R.-¿Le ha decepcionado Inés Arrimadas?

R.-Es una excelente parlamentaria, pero me ha decepcionado como presidenta del partido porque creo que es una pésima gestora de equipos. Un partido político al final es como una empresa, y tú no puedes poner un CEO que no sepa gestionar porque aunque es cierto que eso es algo que al elector no le interesa, la consecuencia es que el equipo se va disolviendo. Su última decisión me parece muy desafortunada. Dejar la presidencia para poner como portavoz a otra persona cuando todo el mundo es consciente de que Inés será la candidata final es un juego que no acabo de entender. Tampoco la forma en la que va dejando los sitios. De Barcelona pasó a Madrid y ahora ha dado el salto a Jerez. Tiene todo el derecho a hacerlo, pero el mensaje que le transmite al hipotético elector es de absoluta inseguridad.

P.-¿La ve en el futuro en el PP?

R.-No lo sé. Ni me lo he planteado. Ella insiste en que su futuro está en Ciudadanos, pero los que estamos en este mundo sabemos que los políticos mienten desde que se levantan hasta que se meten en la cama. Ahí está lo de Begoña Villacís con el PP. Me parece lamentable para ella. Si quería seguir en política, una de dos: o dar el paso o no lo das. Pero quedarse en medio para luego volver hacia atrás es complicado de entender. Y conste que me parece que Begoña es la única que me parece que tiene alguna posibilidad de conseguir un escaño. A Inés personalmente la veo más interesada en volver a la vida civil que no en dar el salto al PP.

P.-¿A dónde llegaría España con cuatro años más de gobierno de Sánchez?

R.-Primero habría que ver si España seguiría estando ahí, porque tengo serias dudas al respecto dado el aumento exponencial de desintegración que sufriría el territorio nacional a causa del nacionalismo. Y no sólo el país, sino el propio tejido gubernamental expuesto a las presiones de partidos disconformistas como Podemos y otras fuerzas populistas. No quiero ser apocalíptico, pero España no puede permitirse cuatro años más así. No lo aguantaría.