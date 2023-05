La portavoz nacional de Ciudadanos y candidata a la presidencia de Baleares, Patricia Guasp, está convencida de que Inés Arrimadas no terminará, como Luis Garicano, en la esfera del Partido Popular. Alberto Núñez Feijóo anunció ayer el fichaje de uno de los economistas de referencia de Ciudadanos para Reformismo 21, la fundación del PP. Dice Patricia Guasp: «No me ha sorprendido. Era un secreto a voces».

Garicano dejó su acta de eurodiputado el año pasado y en noviembre abandonó el partido. Su fichaje era para la dirección del PP una prioridad mayor que el de otros dirigentes naranjas como Begoña Villacís. Patricia Guasp lamenta que Garicano «abandone las posiciones liberales para defender ahora posiciones conservadoras». Para Patricia Guasp, «el PP no es el centro sino un partido conservador».

El CIS otorgó este lunes un 2% de voto nacional a Ciudadanos en las elecciones municipales del domingo. Patricia Guasp asegura: «Ciudadanos no desaparecerá tras el 28M». Guasp asegura también «absolutamente» que, pase lo que pase este domingo, Ciudadanos se presentará a las elecciones generales. Dice que su proyecto y el del secretario general, el eurodiputado Adrián Vázquez es «un proyecto a medio plazo». Las elecciones al Parlamento europeo están previstas para junio de 2024, seis meses después de las generales.

«Sánchez, indecente»

Patricia Guasp reafirma la necesidad de su proyecto liberal y cita las reformas de la educación o la sanidad que España necesita y nunca llegan, entre tantas otras. O la reforma de la Ley Electoral para elevar al 3% el mínimo de voto con el que acceder al Congreso y evitar que Bildu esté decidiendo en Madrid la vida de todos.

Guasp no cree, por convicción liberal y por su condición de jurista, en la ilegalización de Bildu: «Como jurista sé que, con esta Ley de Partidos, es imposible ilegalizar ningún partido y como liberal no estoy de acuerdo. Proponemos modificar la ley para elevar el mínimo al 3% y no que un partido, como ahora, con un 1% en su territorio pueda estar decidiendo lo que pasa en toda España y ser, como en el caso de Bildu, el socio preferente de Pedro Sánchez».

Patricia Guasp está de acuerdo que Pedro Sánchez es «un cáncer» para España: «Sánchez ha demostrado una vez más su indecencia y han sido vergonzosas sus declaraciones poniéndose de perfil ante las listas de la vergüenza de Bildu». La portavoz nacional de Ciudadanos está de acuerdo en que derrotar a Sánchez y su gobierno Frankenstein, en diciembre, será una prioridad.

Villacís y Arrimadas

Begoña Villacís afirmó, hace poco, que dejaría la política si el domingo no sale elegida concejal en Madrid. Inés Arrimadas se ha ido a vivir a Jerez de la Frontera. Patricia Guasp elude el escenario que le planteamos si, tras un fracaso de su partido el 28M, Villacís y Arrimadas dieran un paso atrás en Ciudadanos, al estilo Garicano, se quitaran del foco público unos meses y, con la idea de acabar en el PP, terminarán en diciembre pidiendo el voto para Feijóo con el objetivo de acabar con el sanchismo. Le planteamos este escenario a Guasp y lo elude. No queda claro si lo descarta. Responde: «Nunca ha sido más útil que ahora votar a Ciudadanos para romper con los bloques y modernizar España».

Dice Guasp que «el 29 de mayo seguirá el rearme ideológico de Ciudadanos para ensanchar el centro liberal y no dejar huérfanos a muchísimos ciudadanos de nuestro país, que creen en las libertades individuales y en la igualdad de oportunidades». Ciudadanos quiere seguir siendo el partido de las familias, los autónomos, los emprendedores, los profesionales y los jóvenes.

«Feijóo es Rajoy 2.0»

Guasp cree que el PP de Feijóo tampoco hará nada en el caso de Bildu: «Feijóo es Rajoy 2.0». Le llama «regionalista» y recuerda que su gasto como presidente de Galicia en política lingüística «multiplicaba por 10» el de la socialista Francina Armengol en Baleares para imponer el catalán. Para Patricia Guasp, el PP y Feijóo no son el «cambio», sino el «recambio» del PSOE porque, insiste, «son lo mismo».

El PP, incluyendo Feijóo, apela estos días al voto útil y en sus mítines, directa o indirectamente, afirma que un voto a Ciudadanos es un voto desperdiciado que beneficiará a la izquierda. «Feijóo falta al respeto de los ciudadanos», lamenta Guasp.

Prohens y el pancatalanismo

Patricia Guasp, portavoz de CS en el parlamento balear esta pasada legislatura y candidata a la presidencia regional, cree que el PP de Baleares es, además, «el responsable» de la lenta, pero constante, penetración del independentismo catalán en las islas. Acusa al PP de Jaume Matas de haber sido el iniciador, en los años 90, de la política de inmersión lingüística para la discriminación del español: «Hay que blindar el castellano porque lo han excluido como lengua vehicular y vertebradora de la educación. Es algo gravísimo. De lo más grave que ha ocurrido en esta legislatura de Armengol y sus socios populistas y nacionalistas. Pero Marga Prohens no va a hacer nada. Está de perfil. ¿Por qué? Porque sabe que todo esto nació con Jaume Matas hace décadas con el decreto de mínimos que ya blindaba el 30% mínimo de enseñanza en catalán. Ahora, la izquierda lo único que ha hecho es blindarlo por ley».

Marga Prohens decía en OKDIARIO: «Garantizaremos la libre elección de la enseñanza de la lengua». Patricia Guasp responde: «No me creo a Marga Prohens. Conozco su pasado en estos temas…». Y ahí lo deja, sugiriendo que, en realidad, Prohens es, más bien, pancatalanista. «Por eso -según Patricia Guasp- el PP dice, desde hace años, que el problema de la lengua en Baleares está superado. No. No está superado. Simplemente, Marga Prohens no quiere enfrentarse y abordar, realmente, el problema de la imposición lingüística del catalán y del monolingüismo».

Un grave problema que está dejando a Baleares sin médicos, policías, guardia civiles o funcionarios de justicia y que Prohens tendrá que abordar si el domingo es elegida para sustituir a Armengol y, se supone, cambiar las cosas. Patricia Guasp tiene, además, claro que «estas barreras lingüísticas en España destrozan la igualdad de oportunidades, que es nuestro pilar básico. El catalán no puede ser un requisito, sino un mérito, para trabajar en Baleares y hay que garantizar un modelo trilingüe en la educación, del que el PP se avergüenza, y la libre elección de los padres para que la primera enseñanza de sus hijos sea en la lengua materna. El PP nunca ha garantizado esto en las últimas décadas y ahora Marga Prohens volverá a hacer lo mismo. No espero nada del PP».

Patricia Guasp mira al futuro y concluye: «El 29M me levantaré para seguir construyendo el proyecto liberal que España necesita. No queremos poder. Queremos reformar España. Lo que nunca se atreven a hacer ni PP ni PSOE. Yo tengo dos hijos y no quiero que vivan en un país en el que PP y PSOE sigan haciendo lo mismo de siempre sin cambiar nada». Ciudadanos tiene el domingo una cita en las urnas con un ser o no ser. El suyo propio.