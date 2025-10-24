Patri Psicóloga invita a reconectar con uno mismo en tiempos de incertidumbre

Despertar Emociones, el evento de crecimiento personal de referencia en Mallorca, celebrará el próximo 22 de noviembre por la mañana en el Trui Teatre de Palma su octava edición en la ciudad, bajo el lema Navegar en la incertidumbre.

En esta ocasión, contará con tres grandes referentes: Patri Psicóloga, Paz Padilla y Pedro García Aguado, que compartirán con el público sus experiencias y herramientas para afrontar los desafíos personales desde diferentes perspectivas.

Con su lenguaje claro y empático, Patri Psicóloga ofrecerá recursos prácticos para fortalecer la autoestima, gestionar los pensamientos y mejorar el bienestar emocional. Reconocida como una de las psicólogas más influyentes de España, ha sido distinguida por su labor divulgativa en redes sociales y su capacidad para acercar la psicología al día a día. Es autora de libros de éxito, creadora de contenido con más de 250.000 suscriptores en sus canales de YouTube (Tu lado positivo y Patri Psicóloga), y supera 1,3 millones de visualizaciones en sus vídeos, donde ofrece consejos breves y prácticos para vivir con más equilibrio.

Premiada por su contribución a la educación emocional y la salud mental digital, Patri Psicóloga ha sabido convertir la psicología en un lenguaje accesible, inspirando a miles de personas a cuidar su bienestar emocional de forma sencilla y cercana.

Junto a ella, Paz Padilla abordará el poder del humor y la aceptación como herramientas para vivir con más serenidad, mientras que Pedro García Aguado compartirá su experiencia de superación y cambio personal.

Creado en 2016 por Cristina Gómez, directora de Mallorca Emotions, Despertar Emociones nació con el propósito de ayudar a las personas en su desarrollo personal y ofrecerles herramientas reales para mejorar su vida. Es el único evento en Mallorca que reúne a tres ponentes de primer nivel en una misma sesión, lo que permite al público disfrutar de tres miradas complementarias y un mismo propósito: inspirar y acompañar en el crecimiento personal.

Las entradas para Despertar Emociones 2025 ya están disponibles en www.truiteatre.es.