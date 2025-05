Paquita Bonnín: «Hemos conseguido reabrir 13 de los 14 comercios que cerraron en el mercado de Pere Garau»

La presidenta del mercado municipal de Pere Garau, Paquita Bonnín, recibe a OKBALEARES en su despacho, situado muy cerca de una de las entradas al mercado. En una de las estanterías descansa el premio que recibió este mercado palmesano en octubre de 2024 tras conseguir reabrir 13 de los 14 puestos que tuvieron que bajar la persiana por problemas económicos, muchos de ellos derivados de la pandemia.

La reapertura de este locales como pescaderías, fruterías o carnicerías es un testimonio claro de la revitalización de este mercado municipal, que lleva operando desde 1943 y se resiste a desaparecer o a convertirse en una espacio sin alma ni vida.

El galardón fue concedido «por las acciones realizadas ante el desafío de tener 14 puestos cerrados, que impactaba negativamente tanto en el ambiente del mercado como en el comercio local, que no sólo han transformado la imagen del mercado, sino que han generado un impacto significativo en la comunidad y en el entorno comercial».

En esta entrevista, Paquita Bonnín repasa las principales amenazas para el mercado de Pere Garau como la falta de relevo generacional, la falta de personal y trabajadores, la compra por Internet por parte de los más jóvenes o la concesión con el Ayuntamiento de Palma, que según la presidenta del mercado, «debe ser renovada cuanto antes para que los negocios sigan con vida».

P. – ¿Cuáles son las principales causas que provocan el cierre de comercios en los mercados municipales como el de Pere Garau?

R. – Después de la pandemia, la gente se acostumbró a comprar por internet. En ese momento el mercado tuvo un receso muy grande y muchos comercios se resintieron y cerraron. A partir de ahí nos ha costado remontar pero ya hemos podido abrir 13 de los 14 establecimientos que cerraron, pero hemos tenido que trabajar mucho para ello. Para los más jóvenes es mucho más fácil un click en el móvil que acercarse. Pero también tienen que entender que acercarse al mercado tiene sus ventajas. Los comerciantes te aconsejan y te dan explicaciones y eso se tiene que poner en valor ya que internet esto no lo tiene.

P. – Otro de los problemas que afecta al mercado es la falta de personal y relevo generacional. ¿En un futuro puede afectar?

R. – Yo creo que este problema no es cosa del comerciante. La cosa es que hace unos años la gente quería aprender un oficio y tenía un contrato especial de aprendiz. Ahora ya no existen estos contratos y han puesto formaciones profesionales. Entonces, si tú coges a una persona que no sepa nada y le tienes que enseñar y pagar el mismo sueldo que una persona que lleva años trabajando de esto. Al final estás perdiendo el tiempo enseñándole por el mismo sueldo. Yo creo que aquí hay un tema del Gobierno central, que tiene que saber poner contratos de formación porque no hay ninguna FP de carnicero, pescadero o frutero.

P. – ¿Cuántos años quedan de concesión del mercado con el Ayuntamiento de Palma?

R. – En estos momentos nos quedan casi 11 años. Es muy importante que la concesión se renueve antes de que se termine para que no ocurra como lo del mercado de Camp Redó o Levante. Esos dos mercados han muerto por inoperancia e ineptitud de renovar concesiones. Lo que no se puede hacer desde el punto de vista de un comerciante es acometer una inversión en un negocio, por ejemplo de 30.000 euros, si no sabes si dentro de unos cuatro años me van a sacar a la calle porque se termina la concesión. Por este motivo es muy necesario renovar la concesión antes de que se termine, así los negocios no se dejan abandonados y se puede progresar.

P. – ¿Ya se ha hablado con el Ayuntamiento sobre este tema o todavía es muy pronto?

R. – Quedan diez años de concesión, pero lo suyo sería que se renovara dentro de uno, dos o tres años para que los negocios sigan activos.