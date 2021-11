El Palmer Alma Mediterránea Palma afronta esta semana el último ‘puerto’ de su particular Tourmalet en el calendario. Los mallorquines visitan mañana a las 12 del mediodía Illunbe para enfrentarse al Acunsa Gipuzkoa en un partido en el que los de Pau Tomàs y Álex Pérez buscarán su primera victoria de la temporada. Hasta la fecha, el equipo palmesano no ha podido logar sumar ese primer triunfo a pesar de haber jugado a un notable nivel ante rivales de la entidad del Covirán Granada, Movistar Estudiantes o Leyma Coruña. La pasada jornada, ante el HLA Alicante, el equipo tuvo en sus manos la victoria pero finalmente no pudo lograrla y esta semana el cuerpo técnico y los jugadores han trabajado a fondo para corregir esos errores que evitaron la victoria en Son Moix.

El equipo se ha desplazado esta mañana hasta San Sebastián y esta tarde llevará a cabo una suave sesión de tiro previa a un encuentro que será el primero de los que dispute esta semana el Palmer Alma Mediterránea Palma puesto que hay jornada entre semana y el equipo volverá a jugar, esta vez en casa, el próximo miércoles, contra el Juaristi ISB a las 20.45 horas. De cara al encuentro, Pau Tomás y Álex Pérez cuentan con todos sus efectivos salvo los lesionados Bautista Lugarini, Olle Lundqvist y Milan Suskavcevic. El resto de jugadores están a disposición de los entrenadores para intentar sumar la victoria ante un rival que también vuelve a ser un firme candidato a pelear por estar en la zona alta de la clasificación habiendo conformado un equipo de garantías para intentar su regreso a la Liga Endesa tras su descenso de la temporada pasada.

El equipo de Lolo Encinas cuenta con una plantilla de jugadores talentosos como el ex Palma Mikel Motos, Xabi Oroz, Aegir Steinarsson o Aitor Zubizarreta, entre otros. Con un serio peligro desde el triple, el conjunto vasco se presenta como un rival muy exigente para los mallorquines que visitarán Illunbe dispuestos a aumentar su nivel para ponerse » a la altura del rival y del encuentro», como señaló Álex Pérez, técnico del Palmer Alma Mediterránea Palma, en la previa del partido. Lograr derribar la barrera que está suponiendo para el equipo sumar la primera victoria sería clave para el crecimiento de una plantilla que va ganando confianza y química en cada encuentro que pasa y que quiere regresar mañana por la tarde a Palma con el primer triunfo en el zurrón.