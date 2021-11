El Palmer Alma Mediterránea Palma ha presentado hoy de manera oficial a. Se trata dellegado a la isla tras la lesión de gravedad de, jugador llegado hace dos semanas al equipo,, incorporación destacada esta temporada al llegar cedido del Morabanc Andorra y, uno de los jugadores más destacados del filial del equipo mallorquín en los últimos años y que esta temporada ha dado el salto al primer equipo a todos los efectos.

Acompañados por Guillermo Boscana, los cuatros jugadores se han mostrado convencidos de lograr la primera victoria y revertir la actual racha de resultados, algo que el propio presidente del CB Imprenta Bahía San Agustín había subrayado en respuesta a las preguntas de los medios. “Las sensaciones, obviamente, con un 0-5 no pueden ser buenas o positivas pero siempre digo que debemos minimizar lo malo e intentar que las cosas buenas que hacemos sigan saliendo. No es el inicio que hubiéramos deseado aunque es cierto que tampoco ha sido un inicio sencillo. Estoy convencido de que los seis equipos, cuento el partido en San Sebastián del domingo, con los que nos hemos enfrentado estarán en ‘play off’ e igual me equivoco de uno”, ha explicado Boscana añadiendo que “nuestro equipo va a más en cada partido pero delante tenemos a señores equipos que no dejan que saquemos todo lo que tenemos dentro. Estoy plenamente convencido y lo digo de corazón de que la cosa va a ir bien y que el equipo empezará a ganar partidos y nos dará alegrías en cuanto a resultados. Estoy satisfecho con el rendimiento que han tenido en todos los partidos salvo quizá en la primera parte ante el Melilla Sports Capital.

El presidente del club palmesano ha apuntado que “de lo único que puedo quejarme, en torno a los árbitros, es que considero que no se nos ha tenido el mismo respeto pero no me puedo quejar de malos arbitrajes” señalando que “lo que a mi me gustaría es que los árbitros piten lo que vean, no que lo hagan según la edad de quien lo hace o la camiseta”.

Fausto Ruesga ha llegado esta temporada al Palmer Alma Mediterránea Palma cedido por el Morabanc Andorra, con el que ha debutado ya en la ACB, dispuesto a aprovechar la oportunidad. “Valoro mucho el poder estar aquí en Palma. Necesitaba la oportunidad de poder estar en esta liga y el club me la ha dado. El objetivo es crecer como jugador y poder volver a Andorra la temporada que viene”, ha asegurado el jugador argentino que sobre la racha del equipo ha indicado que “vengo de un club en Argentina en el que jugaba con jugadores muy jóvenes y estábamos en primera. Aquí está pasando algo parecido, con el paso de los días y los entrenamientos vamos a ir mejorando y conociéndonos más”. Para Ruesga “no somos un equipo que tenga altura y para suplir eso tenemos que generar una química en la pista y entendernos bien. Con el paso de los días las cosas van a ir saliendo, cada uno encontrará su rol y la cosa irá a mejor y las victorias llegarán”.

Por su parte, Joan Feliu, que está viviendo este año su primera experiencia como jugador del primer equipo del CB Imprenta Bahía San Agustín, ha señalado que el equipo va creciendo y que en el seno de la plantilla se sabía de sobra que el inicio de liga no iba a ser fácil para el Palmer Alma Mediterránea Palma. “Sabíamos que somos un equipo joven y que el inicio no iba a ser fácil pero creemos que el camino que llevamos es el adecuado aunque tenemos que perfeccionar algunas cosas”, ha explicado el mallorquín que ha agregado que “en defensa creo que estamos en el camino adecuado pero en ataque nos falta anotar más y con el paso de los partidos vemos que nos estamos compenetrando mejor”.

Wesley Van Beck ha sido el último fichaje realizado por el Palmer Alma Mediterránea Palma. El jugador norteamericano vivía este pasado fin de semana su debut oficial como jugador del equipo mallorquín y pese a que finalmente no se pudo lograr la victoria, el estadounidense está plenamente convencido de que tanto él como sus compañeros van a cambiar el rumbo actual en el mismo momento en el que se logre la primera victoria. “Cada equipo es distinto y a algunos les cuesta más lograr esa química en la pista. Tenemos que lograr tener esa experiencia para jugar los últimos instantes de partido. Hemos cometido uno o dos pequeños errores que a la larga nos han costado los partidos pero creo que debemos seguir trabajando y con el paso de los partidos ganaremos esa experiencia para saber jugar los últimos instantes”, ha asegurado Van Beck que además ha añadido: “En cuanto llegue esa primera victoria dejaremos atrás este bache de ahora y tendremos una buena racha”.

Yannis Mendy, pese a llevar poco tiempo en la plantilla, se ha destapado como un jugador importante para el equipo tanto dentro como fuera de la pista y hoy, ante los medios de comunicación ha subrayado que el equipo “está en el buen camino” para poder lograr la primera victoria. “Somos un equipo joven y creo que estamos trabajando bien y estamos en el camino adecuado para poder lograr ese primer triunfo”, ha explicado el jugador del Palmer Alma Mediterránea Palma que ha indicado que “tenemos que lograr derribar esa barrera de los últimos minutos de partido para poder conseguir ganarlos”.