Palma ya tiene los terrenos del Jardín Botánico que albergará los cinco bosques mediterráneos del mundo, los de la cuenca mediterránea (propios del sur de Europa, del norte de África y de Oriente Próximo), los de California, los del centro de Chile, los del sudoeste de Australia y los de la zona occidental de Sudáfrica.

Se trata de un terreno de 13.005 metros cuadrados de superficie delimitada por la Vía de Cintura, la carretera de Inca, las vías del tren y el torrente de Barberà. Fruto de una expropiación, es propiedad del Consell de Mallorca desde 1989 y, hasta ahora, no se le había dado uso alguno.

Esta zona del jardín botánico, que se completará con otra en las Cases del Retiro del Castell de Bellver, tendrá un total de 31.543 metros cuadrados.

Además, la intención del Ayuntamiento es dotar a esta parcela con diversos equipamientos públicos como un auditorio, departamentos del Banco de Germoplasma, un herbario, salas de exposiciones y oficinas.

El alcalde del PP de Palma, Jaime Martínez, ha celebrado un acuerdo que ha considerado que supone «un paso más en la transformación de la ciudad» mediante un proyecto «referente en sostenibilidad, ciencia y cultura».

«Es un proyecto de regeneración urbana que no es pensando en hoy sino en un futuro a medio y largo plazo», ha subrayado Martínez.

Concurso de ideas

Para que sea una realidad tangible, ha detallado, todavía tiene que realizarse el correspondiente concurso de ideas, que será el que marque tanto los plazos como el coste definitivo del futuro jardín botánico.

El Ayuntamiento, ha asegurado, ya está trabajando en el pliego de condiciones para el concurso de ideas y su intención es tenerlo listo para el próximo mes de junio y resuelto antes de que finalice el año.

Una vez se haya seleccionado el proyecto ganador se iniciarán los trámites para licitar las obras, un procedimiento que se prevé que se realice a lo largo de 2027.

El presidente del Consell, Llorenç Galmés, por su parte, ha reafirmado la intención del Consell de trabajar «como el ayuntamiento de los ayuntamientos» y ayudar a las administraciones locales en aspectos técnicos, económicos y materiales.

«El jardín botánico es un proyecto muy importante de la legislatura y una reivindicación histórica de todos los ciudadanos de la capital, pero del que además se beneficiarán todos los mallorquines», ha apuntado. La institución insular, ha adelantado, formará parte del patronato encargado de gestionar el futuro pulmón verde de Palma.