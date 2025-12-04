Palma concederá licencias de obras con una declaración de responsabilidad del promotor para acortar plazos, pasando de una media de dos meses a sólo unos días. El regidor de Urbanismo, Vivienda y Proyectos Estratégicos, Óscar Fidalgo, ha garantizado que esta medida eliminará duplicidades, pero en ningún caso, significará la eliminación de controles urbanísticos.

Entre otras cuestiones porque, como Fidalgo ha recordado, antes de llegar a este punto de la tramitación, se debe presentar el proyecto básico, que es el que define los parámetros esenciales como el uso, el volumen, la edificabilidad, las alturas, las alineaciones y el número de viviendas.

Pese a que la ley autonómica de urbanismo no contempla someter este proyecto de ejecución a controles urbanísticos específicos, ha proseguido, el Ayuntamiento sí los llevaba a cabo pese a «no responder a ninguna potestad urbanística adicional».

Eso suponía una «duplicidad» de los controles ya efectuados en el primer paso de la tramitación y suponía de media dos meses adicionales antes de poder iniciar las obras, generando así retrasos «innecesarios» que no se veían compensados por una mayor seguridad jurídica o un mejor control urbanístico.

«Con la declaración responsable se corrige esta disfunción sin eliminar controles ni rebajar exigencias de carácter técnico. No desaparece el control municipal, no altera el régimen de licencias urbanísticas ni el contenido del plan general. Palma no elimine control urbanístico, solo un trámite que nunca tuvo naturaleza urbanística», ha afirmado.

Esta decisión, ha explicado, deriva un análisis exhaustivo llevado a cabo durante los últimos meses acerca de todos los trámites que tienen que ver con las licencias urbanísticas en la ciudad.

La primera medida («pero no la única», ha deslizado) que se ha tomado la determinación de adoptar es la implantación de la declaración responsable en el proyecto de ejecución de las licencias urbanísticas.

«El Ayuntamiento no reduce el control urbanístico: elimina un procedimiento que no tenía naturaleza urbanística. Con ello mejoramos la eficiencia administrativa y facilitamos una tramitación más rápida y segura de las actuaciones en la ciudad», ha señalado el regidor.

Plazos actuales de espera

Preguntado acerca del tiempo de espera medio actual y el que se prevé conseguir mediante esta declaración responsable, Fidalgo ha reconocido que «no es la idónea», los tres meses marcados por la legislación.

No obstante, ha alegado que no todos los trámites dependen de la administración municipal, como por ejemplo aquellos que tienen que ver con los recursos hídricos, y ha llamado a trabajar para que estas cuestiones «no frenen» la gestión de las licencias.

Sí que ha señalado que el plazo de espera para obtener el informe urbanístico previo a la licencia se ha reducido cinco meses y medio en comparación con junio de 2023.

«Seguimos trabajando para reducir estos plazos y en las próximas semanas iremos informando de las modificaciones que vamos a implementar y de los plazos globales de duración de los trámites de los procesos urbanísticos en la ciudad», ha avanzado.

El regidor ha recordado que esta actuación se suma a otras medidas ya impulsadas por el equipo de gobierno a lo largo de la legislatura, como la implantación de las ECUS, la eliminación de las citas previas, la creación de la nueva web de Urbanismo, la puesta en marcha del visor urbanístico o la supresión de trámites como el visto bueno de Recursos Hídricos para obras mayores.

También ha destacado la rebaja fiscal histórica aplicada en Palma, con bonificaciones específicas para proyectos de alquiler social, viviendas con bajo valor catastral, familias numerosas y la reducción de tasas urbanísticas, incluida la bonificación del ICIO.