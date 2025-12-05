Oviedo-Mallorca: a pescar en el campo del colista

A pescar en el campo del colista. El Mallorca quiere enterrar hoy su crisis a costa de desahuciar al Oviedo, que no gana un partido desde el 30 de septiembre en Mestalla y que tan sólo ha conseguido una victoria en su estadio, ante la Real Sociedad el 30 de agosto. Además, Luis Carrión es el peor entrenador debutante de la historia de Primera División, sin un solo triunfo en 15 partidos dirigidos a Las Palmas y al propio Oviedo.

Con todos estos ingredientes, es evidente que sería un fracaso estrepitoso caer esta noche en el Carlos Tartiere. Incluso el empate no parece un resultado demasiado convincente tras haber sumado tan sólo un punto de las dos últimas jornadas. El equipo es consciente de que está ante una gran oportunidad, y a pesar de su máximo respeto hacia el rival hoy saldrá a por los tres puntos, aunque advertido también de que para el Oviedo el choque es una verdadera final, ya que si lo gana se quedará a un solo punto de distancia del Mallorca.

Solventado el trámite de la Copa ante el Numancia, Arrasate volverá al dibujo clásico de siempre y presentará una alineación muy similar a la que empató en casa ante Osasuna, con la pareja Virgili-Muriqi como la mayor apuesta ofensiva. Leo Román y Lato siguen de baja y Kumbulla, titular en Soria, ya está disponible al 100×100, por lo que el entrenador podría optar también por una defensa de cinco, si no de salida sí en función de cómo vaya el partido.

El partido lo pitará el vitoriano Iosu Galech Apezteiguia, un debutante en Primera que ya estuvo en Anoeta en la derrota ante la Real Sociedad. En el VAR, por tercera jornada consecutiva, va a tocar sufrir al madrileño Del Cerro Grande, que no se le suele dar mal al Mallorca, aunque conviene no fiarse en absoluto.

Alineaciones probables

Oviedo: Escandell, Nacho Vidal, David Costas, Carmo, Alhassane, Dendoncker, Colombatto, Cazorla, Fede Viñas, Chaira y Rondón.

Mallorca: Bergstrom, Maffeo, Valjent, Raíllo, Mojica, Omar Mascarell, Samú Costa, Sergi Darder, Mateo Joseph, Virgili y Muriqi.

Árbitros:

Estadio: Carlos Tartiere, 21.00 horas.