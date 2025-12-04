El récord negativo de Carrión que no quiere romper el Mallorca

Luis Carrión encara el partido de mañana ante el Mallorca con un tremendo récord negativo a las espaldas: tras la derrota de su equipo en el Metropolitano ante el Atlético la pasada jornada ya es el peor entrenador debutante en toda la historia de Primera División. El técnico catalán no sabe lo que es ganar en la máxima categoría. No lo consiguió el año anterior en Las Palmas en nueve jornadas y no lo está consiguiendo por ahora en el Oviedo, que desde su llegada suma tres empates y tres derrotas.

Son ya 15 partidos sin saber lo que es ganar, un tope al que hasta ahora no había llegado ningún entrenador debutante en Primera. «Vamos a ir a muerte a por el Mallorca», ha dicho hoy en la rueda de prensa previa al choque de mañana en el Carlos Tartiere, en el que tratará de romper una estadística que le deja en muy mal lugar.

El Oviedo es su segundo equipo en la máxima categoría. La pasada temporada fichó por Las Palmas tras protagonizar una polémica salida del club carbayón, pero en el estadio de Gran Canaria no le sonrió la fortuna y su saldo, antes de ser destituido, fue de tres empates y seis derrotas. Ahora ha vuelto al Carlos Tartiere tras la destitución del ex-mallorquinista Veljko Paunovic, pero no le van mejor las cosas. Ha sumado tres empates (en casa ante Osasuna y Rayo, fuera ante el Girona) y ha sufrido tres derrotas (en casa ante Espanyol y fuera ante Athletic y Atlético), además de una dolorosa eliminación de la Copa del Rey a manos del Ourense.

Aunque de momento cuenta con el respaldo de la directiva, la confianza no es infinita. De ahí que sea consciente de la enorme importancia de sumar mañana los tres puntos ante el Mallorca para dejar la diferencia entre ambos en tan sólo un punto., No sólo eso: el Oviedo no ha marcado un solo gol en todo noviembre. Los tres últimos los consiguió en octubre en Girona, pero no anota en su estadio desde el 25 de septimbre en el 1-3 ante el Barcelona. En definitiva, el choque ante los de Arrasate es una verdadera final.