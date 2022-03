El CEO de OK Mobility Group también aborda la cuestión del vehículo eléctrico, en estos tiempos en que el precio de la electricidad está desbocado. Cree que es un tema que merece un profundo debate, alejado de hipocresías y sinsentidos.

P.- ¿El elevado precio de la electricidad puede repercutir en la venta de vehículos eléctricos?

R.- Creo que hay un gran debate en torno al vehículo eléctrico. Ya hay mucha gente que se plantea y que duda de si este camino es el correcto. Si encima le añades el coste de la energía, habrá más gente todavía que se lo plantee. Desde mi punto de vista, hay un tema más prioritario sobre la cuestión del vehículo eléctrico y es el origen de esta electricidad, cómo se ha generado. Es decir, ¿tiene sentido intentar prohibir los vehículos de combustión en territorios donde la energía, la luz, se sigue consiguiendo quemando carbón, por ejemplo? Creo que es un debate que merece la pena ser estudiado.

Por tanto, está el coste y está el origen de la electricidad porque al final supuestamente el objetivo es reducir las emisiones de CO2. Entonces, lo que pasa antes de circular también importa, la carga importa y también la huella de CO2 sobre la fabricación de un vehículo, porque hay poca gente que sepa que fabricar un coche eléctrico emite un 70% de CO2 más que fabricar un coche de combustión.

Para que empiece a revertir positivamente el efecto CO2, se tendrían que hacer alrededor de 120.000 kilómetros y cargando con una energía limpia. El verano pasado estuve en una isla griega donde las empresas de movilidad se enorgullecían de tener una flota eléctrica muy chula y me llamó la atención. Un día tuvimos un corte de luz y estaba toda la isla apagada. Al día siguiente, pregunté por ello y me dijeron que se había caído la central eléctrica. Y entonces quise saber cómo funcionaba esa central. Me dijeron que era un grupo electrógeno que quemaba gasoil. Al final se trata de una isla en la que cuando circulas vas ostentando tu 0% de emisión de CO2 sobre tu vehículo, pero cargándolo está siendo menos eficiente al quemar gasoil que si se usara directamente en el vehículo. Yo creo que hay que luchar contra este tipo de hipocresías porque son un sinsentido.