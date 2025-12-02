Numancia-Mallorca: un marrón en medio de la crisis

Un marrón en medio de la crisis. Así se plantea el choque entre Numancia y Mallorca de esta tarde (19.00) en el estadio de Los Pajaritos. La diferencia de categoría (un Primera contra un Segunda Federación) debería ser suficiente para solventar la eliminatoria, pero era el mismo salto que existía la pasada temporada con respecto al Pontevedra y el ridículo fue espantoso. Jugarán los suplentes, que deben reivindicarse tras su nefasta actuación en la anterior ronda ante el Sant Just, y la curiosidad vendrá marcada por la titularidad de Cuéllar, que con 41 años y medio cumplidos se convertirá en el jugador más veterano de la historia del club en disputar un partido oficial, batiendo por más de un año el registro de Pep Lluís Martí.

Arrasate sólo se ha dejado en Palma a Maffeo y Mojica porque no se fía en absoluto del Numancia. Por eso la artillería pesada estará sentada en el banquillo por si es necesario recurrir a ella, algo que no hay que descartar habida cuenta de los precedentes. Además de Cuéllar, la otra novedad será la primera titularidad del franco-argelino Salhi, que le ha ganado la pelea al juvenil Luis Orejuela, la gran sorpresa de la convocatoria.

«Estamos ante una semana muy importante. Tenemos que intentar pasar mañana y ganar el viernes en Oviedo, pero para empezar nos centramos en el Numancia», dijo ayer en rueda de prensa Arrasate, que sobre la implicación de los jugadores explicó que «poder jugar un partido oficial con la camiseta del Mallorca es siempre una gran oportunidad para cualquier jugador. Espero que lo aprovechen porque vamos a necesitar elevar las prestaciones con respecto a lo que hicimos ante el Sant Just».

Sobre el Numancia dijo que «en su grupo es un equipo dominador, pero no descartamos que cambien el dibujo porque ya han trabajado con tres centrales. Conocemos a los jugadores y sabemos lo mucho que significa la Copa para el Numancia. Ellos saben que a un partido nos pueden poner las cosas difíciles».

«Para mí es muy especial. Fueron tres años maravillosos allí y me hace mucha ilusión volver y saludar a la gente, pero también es cierto que vamos a lo que vamos y el objetivo es ganar», dijo sobre su regreso a Soria.

Soto Grado será quien dirija el partido, y lo hará exclusivamente bajo su propio criterio, ya que hay que recordar que en estas eliminatorias previas no se cuenta con VAR.

Alineaciones probables

Numancia: Joel, Fermín, Olivera, De Frutos, Bonilla, Alex Gil, Berto, Alain García, Moustapha, Jony y Cristian Delgado.

Mallorca: Cuéllar, Mateu Morey, David López, Kumbulla, Sahli, Antonio Sánchez, Morlanes, Pablo Torre, Asano, Llabrés y Abdón.

Árbitro: Soto Grado.

Estadio: Los Pajaritos (19.00 horas).