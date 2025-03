El Ayuntamiento de Marratxí ha inaugurado este viernes una exposición conjunta de los artistas Teresa Ponseti y Vicenç Palmer en el espacio sociocultural Sa Refinadora que ha congregado a multitud de artistas en la sala situada en Es Pont d’Inca, como Agustín El Casta, Jorge Cabral, Dolors Comas, o Núria Bosc, entre otros.

La primera, titulada ¡No crezcas… es una trampa!, se compone de un conjunto de retratos de 36 artistas de las islas, muchos de ellos de Marratxí, capturados con su juguete preferido de cuando eran pequeños. La artista asegura que esta serie «es un homenaje a la infancia. Un grupo de artistas han tenido la valentía de venir al estudio a tomarse fotos conmigo, que algunos de ellos no me conocían mucho, y la idea era volver en esa ilusión que tienen los artistas de crear cosas nuevas. Me ha hecho mucha ilusión, espero que guste. Me encanta hacer retratos en la gente», ha asegurado.

El espacio socio cultural de Sa Refinadora acoge a la vez Ho pareix, però no ho és, de Vicenç Palmer. Una retrospectiva formada por una serie de esculturas inéditas que el artista ha elaborado durante años de trayectoria, combinando esta disciplina con su principal y más conocida faceta de pintor.

Palmer asegura que la escultura «es una continuación de las obras pictóricas que hago. Es una forma de captar la atención del espectador, que se quede mirando unos segundos. En todas las obras se muestra lo que podría ser, pero no lo es porque está hecho en hierro, piedra, porexpán, pintura acrílica, metacrilato, es variado. Estoy muy contento de que me hayan pedido exponer en Sa Refinadora, un espacio que será espectacular».

El alcalde, Jaume Llompart, ha destacado precisamente el espacio emblemático de Sa Refinadora como un punto de encuentro entre el arte y la cultura en Marratxí, consolidándose como espacio referente por artistas de dentro y fuera del municipio. Además, Llompart destaca el trabajo de dos artistas como Teresa Ponseti y Vicenç Palmer. «A través de sus respectivas obras, ambas llenas de creatividad y sensibilidad, nos invitan a adentrarnos en el fascinante mundo de la fotografía artística y la escultura contemporánea», ha declarado.

Según Llompart, esta exposición es un reflejo «de la riqueza artística que caracteriza a nuestra querida isla, así como de la creatividad, la pasión y el talento que definen a nuestros artistas. Desde el Ayuntamiento de Marratxí seguimos comprometidos con la cultura, y qué mejor escenario para reflejar este compromiso que Sa Refinadora, un espacio que se ha convertido en un verdadero pulmón cultural de nuestra comunidad», ha añadido el alcalde.

Procedente del mundo de la fotografía profesional, Teresa Ponseti nos ofrece, con su originalidad y mirada fresca, una serie de retratos que capturan la esencia de los artistas de nuestras islas. Sus imágenes, llenas de color y vida, fusionan el arte fotográfico con un toque de nostalgia y humor. Con un estilo gráfico y un punto irónico, Teresa nos recuerda la importancia de la memoria y las raíces en la construcción de nuestra identidad cultural.

Ponseti ha trabajado durante años como productora y estilista en el equipo de fotógrafos de los reconocidos profesionales Pedro Coll y Javi Saguillo. Y es a raíz de esta experiencia cuando inicia su formación en el campo de las artes plásticas, en las clases de la marratxinera Dolors Comas. Sus divertidas obras destacan por el uso de colores llamativos y personajes de líneas sencillas, con un trazo a medio camino entre el cómic y el dibujo animado.

Vicenç Palmer, reconocido por su trayectoria en el ámbito de la pintura abstracta en acrílico, el collage y el arte visual, nos sorprende con un conjunto de piezas escultóricas inéditas. Estas obras, creadas a lo largo de distintas épocas, reflejan su constante búsqueda para transmitir sensaciones de alegría y placer visual.

Con su arte, Palmer nos invita a disfrutar de una experiencia emocional y accesible, donde cada pieza se convierte en un estímulo para los sentidos y lleva al espectador a un encuentro personal y único con su obra. Palmer también participa en la exposición fotográfica de Ponseti, al ser uno de los artistas retratados.

La exposición permanecerá abierta hasta el viernes 4 de abril, de martes a sábado, con entrada gratuita. El ayuntamiento invita a sumergirse y disfrutar de esta experiencia única y ser parte activa del impulso cultural que sigue creciendo en Sa Refinadora.