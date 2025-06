Neguinho: «Llegué como un niño y me voy mucho más maduro»

Neguinho se despide del Illes Balears Palma Futsal. El cierre brasileño, que ha sido una de las piezas clave esta temporada, ha querido expresar su agradecimiento a todos los que han formado parte de su camino en Palma. “Quiero dar las gracias a los jugadores, a José, a Vadillo, al cuerpo técnico y al staff por el año que hemos hecho, de mucha lucha en todos los sentidos. Agradezco al club por todo. Ha hecho mucho por mí. Llegué como un niño y salgo mucho más maduro. He aprendido mucho en estos años en Palma”, ha declarado.

Durante su despedida, Neguinho ha subrayado el compromiso que ha tenido siempre con el equipo, tanto dentro como fuera de la pista: “Siempre, en entrenamientos o partidos, he dejado el máximo, independientemente de lo que pasara fuera. Siempre he defendido esta camiseta con todo”.

El brasileño también ha recordado su decisión personal de regresar cedido a Brasil como un punto de inflexión en su carrera: “Volver a Brasil fue una decisión mía. Sabía que no era un paso atrás, sino dos o tres hacia delante. Pasé momentos difíciles, pero siempre con la cabeza alta. Solo quería jugar, nada más. No me quejé, busqué soluciones”.

Neguinho regresó a Palma más maduro, y su rendimiento ha sido sobresaliente en esta última campaña, culminando como MVP de la última UEFA Futsal Champions League. “Aquí he dado lo mejor de mí y seguiré haciéndolo allá donde vaya. Me voy muy orgulloso de esta etapa. Ojalá pueda volver algún día”, ha sentenciado el brasileño, que abandona el club junto al toledano Jesús Gordillo.