Negueruela se niega a responder a OKDIARIO sobre el ‘caso Koldo’

Iago Negueruela, portavoz del PSOE en el Parlament balear, ha comparecido este lunes para tratar de explicar y salir al paso acerca de la trama del caso Koldo que afecta a Baleares tras las últimas informaciones publicadas y tras conocer que el Govern de Marga Prohens tendrá que auditar dos contratos que el Ejecutivo autonómico de la socialista Francina Armengol adjudicó a los laboratorios Eurofins, cuyo representante ya ha sido detenido, por valor de 1,1 millones de euros.

A la hora de atender a las preguntas planteadas por OKDIARIO, Negueruela ha contestado: «Ya he respondido a todas las preguntas del resto de medios. Puede hacerme todas las preguntas que considere».

Al manifestarle desde este medio que «se entenderá cualquier silencio como cómplice», el portavoz socialista ha interrumpido del siguiente modo: «¿Desde cuándo el silencio de un portavoz es cómplice? Le he dicho que no le respondo porque su medio difunde bulos o fabrica bulos en esta comunidad autónoma y por eso no le voy a responder. No voy a permitir que diga que mi silencio es cómplice porque he respondido a todas las preguntas que se me han hecho. Cómplices son los bulos que a veces se vierten».

Preguntado acerca de cuestiones que tienen que ver con la trama del caso Koldo, Negueruela se ha negado a responder con un simple «siguiente pregunta» y ha cerrado manifestando que «hay preguntas que definen más a quien las hace».

En el turno de preguntas donde el socialista sí ha respondido, ha manifestado que «entidades como HazteOír han presentado demandas contra Armengol. No es novedad que la ultraderecha ejerza de ultraderecha y amenace como está haciendo. Tampoco es novedad que Vox anuncie acciones».

Negueruela ha argumentado que «la Justicia no ha abierto investigación a nadie de nuestras Islas. Ni nadie está siendo investigado. No hay ningún tipo de aseveración delictiva y nadie ha ido a declarar», por lo que el socialista considera que «se está buscando desviar el foco de atención. Algunas personas que han tenido relación con el PSOE ya han sido expulsadas. Esperemos que la Justicia actúe de forma rotunda y seria si finalmente lo que se está diciendo es verdad».

Negueruela ha querido aclarar que «Armengol no negó que hablase con Koldo. Lo que dijo es que no se acordaba del contenido de la conversación. ¿Qué hay en esto, entonces?», se ha preguntado.

El portavoz socialista se ha mostrado «enfadado» en su última respuesta: «A las personas que todavía están siendo juzgadas y que presuntamente han cometido todo esto las hemos expulsado. Si me ve enfadado, es que estoy enfadado. A mí, que un ministro o un asesor esté en esto me produce asco. Espero que la Justicia actúe con toda su contundencia. Aprovecharse de lo peor de la pandemia me produce asco».