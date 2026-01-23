Nature & People Foundation comparte el proyecto de plantación de 2.500 árboles en Formentera

Nature & People Foundation ha compartido este jueves en el marco de Fitur los primeros avances de Living Formentera, la iniciativa pionera orientada a mejorar la resiliencia, habitabilidad y sostenibilidad de Formentera mediante la inversión en biodiversidad, en un acto que estuvo presentado por la escritora y periodista de OKDIARIO, María Zabay.

Las compañías han confirmado la puesta en marcha de los primeros proyectos piloto en terreno agrícola y la propuesta de otros en espacios urbanos para plantar cerca de 2.500 árboles, que ayudarán al enfriamiento de Formentera y a mitigar el efecto isla de calor en ciertas zonas.

El acto contó con la participación de la presidenta del Govern balear, Marga Prohens; el presidente del Consell de Formentera, Óscar Portas; el presidente de Nature & People Foundation, Juan Costa, así como representantes institucionales, del sector turístico y ambiental.

El proyecto de alianza público-privada ya ha iniciado la primera plantación de 1.000 árboles en dos zonas agrícolas de la isla y prevé intervenir una tercera finca con 860 olivos gracias a la colaboración de la Cooperativa del Camp de Formentera para restaurar cultivos tradicionales y mejorar la calidad del suelo de la isla. Por su parte, el Consell de Formentera está impulsando la ejecución de una primera plantación de 450 árboles en espacios urbanos clave, mientras que la Autoridad Portuaria está analizando una propuesta de actuaciones selectivas para mejorar la captación de contaminantes en el puerto de La Savina.

En paralelo, y en coordinación con el Govern, se está analizando el desarrollo de un plan de conservación y restauración de las zonas forestales de la isla, que permitirá definir futuras actuaciones de forma ordenada y alineada con los objetivos ambientales del territorio.

Estas actuaciones iniciales permitirán validar el modelo sobre el terreno y su capacidad de generación de impacto medible. En esta primera fase, el proyecto alcanzará aproximadamente el 8% del objetivo de plantación en entornos urbanos y el 3% en áreas agrícolas, activando así la primera generación de créditos de biodiversidad, un mecanismo innovador para medir el valor y el impacto del capital natural de forma real y certificada.

Prohens ha destacado su compromiso con un modelo de sostenibilidad integral, ambiental, económico y social a través de su implicación en proyectos Living Formentera, «iniciativas que cuidan el territorio, generan conocimiento, refuerzan nuestra identidad y posicionan a Baleares como un destino responsable, moderno e innovador».

Por su parte, el presidente del Consell de Formentera, Óscar Portas, ha subrayado el carácter pionero de Living Formentera ya que se inscribe en una estrategia de desarrollo que va «mucho más allá de una iniciativa ambiental». «Formentera ha optado por un modelo que prioriza la calidad frente a la cantidad, la sostenibilidad frente a la improvisación y la visión a largo plazo frente al beneficio inmediato», ha resaltado.

Asimismo, el presidente de Nature & People Foundation e impulsor de Living Formentera, Juan Costa, ha señalado que «este proyecto nace de la convicción de que invertir en capital natural es invertir en bienestar, en competitividad y en futuro». «Formentera puede convertirse en un referente internacional de cómo la biodiversidad puede ser la mejor solución para hacer frente al cambio climático y a los retos medioambientales de islas y ciudades», ha apuntado.

Un modelo pionero para recuperar biodiversidad y enfriar la isla

Living Formentera busca reducir la temperatura global de Formentera en al menos 1ºC y hasta en 2ºC en zonas residenciales, mejorando la calidad del suelo y la capacidad de retención de agua en al menos el 10% de la isla, así como la capacidad de absorción de emisiones de CO2 en la isla. Para ello, el proyecto estima restaurar y ampliar el stock de vegetación en hasta 420.000 árboles y 1.000.000 arbustos entre zonas urbanas, agrícolas y forestales, con especies autóctonas, cultivos tradicionales de Formentera (higueras, almendros, algarrobos, vides y olivos) y otras especies (jacarandas y cinamomos).

La iniciativa cuenta con un modelo de financiación innovador apoyado en créditos de biodiversidad basados en el Estándar de Biodiversidad Urbana, desarrollado por Nature & People Foundation, que permite movilizar inversión privada hacia proyectos con impacto real a nivel ambiental, social y económico a largo plazo.

Formentera será la primera isla en poner a prueba esta iniciativa novedosa con la que se pretende implicar al sector privado en la estrategia de repoblación. Los análisis preliminares apuntan que por cada euro invertido en biodiversidad, la isla obtendría un retorno de hasta 65 euros.

El proyecto está impulsado por Nature & People Foundation y Conservation Collective, coordinado por EverTree, con el apoyo institucional del Govern balear, el Consell de Formentera y la Cooperativa del Camp de Formentera.