El delantero kosovar Vedat Muriqi fue el indiscutible rey de 2022 por lo que al Mallorca se refiere. El «pirata» fue, con una diferencia abismal, el máximo goleador del equipo, con 13 tantos marcados en 31 partidos, mientras que los segundos en este concepto fueron el canario Ángel y el mallorquín Abdón Prats, que se quedaron con cinco, a ocho de distancia, aunque dos de ellos fueron decisivos, el marcado por Ángel en El Sadar en el último partido de Liga y el conseguido por Abdón en Palma ante el Rayo en la penúltima jornada.

Aunque Muriqi fue el faro sobre el que pivotó todo el ataque mallorquinista, lo cierto es que sin los goles de Ángel y Abdón la historia se hubiera escrito de un modo totalmente diferente, sobre todo por lo que se refiere al delantero mallorquín, que marcó en el último minuto del partido del Rayo un tanto que permitió al equipo llegar a la última jornada de Liga dependiendo de sí mismo. De no mediar el acierto del de Capdepera es bastante probable que el curso hubiera acabado en drama porque el Mallorca habría llegado a la fecha definitiva en posición de descenso y dependiendo de que el Cádiz no ganara en Vitoria, cosa que no sucedió porque los andaluces se impusieron 0-1. El Granada, que fue quien descendió, hubiera sido inalcanzable de no mediar el gol de Abdón.

Por otro lado, los centrocampistas Antonio Sánchez y Dani Rodríguez fueron los jugadores más rentables para el club a modo de presencia sobre el terreno de juego. Fueron los más alineados, cada uno de ellos con 38 encuentros, tres más que el central eslovaco Martin Valjent, que se quedó con 35. En cambio, el portero eslovaco Dominik Greif y el central mallorquín Josep Gayà fueron los menos utilizados, con sólo un partido, aunque en el caso de Gayà hay que aclarar que habitualmente juega con el filial. El catalán Jordi Mboulá, que fue cedido en enero, tampoco se quedó muy lejos y apenas intervino en dos partidos.

Cinco porteros ha utilizado el Mallorca en el recién finalizado 2022, Rajkovic, Sergio Rico, Greif, Reina y Leo Román. Rajkovic y Rico jugaron cada uno 15 partidos, pero el rendimiento fue radicalmente opuesto. El serbio encajó 15 goles, a un promedio de uno por encuentro, mientras que el sevillano recibió 29, a casi dos por partido. Por otro lado, Leo Román, que jugó cinco partidos en los que fue batido en siete ocasiones, se convirtió en el primer ibicenco en jugar un choque oficial con la camiseta del Mallorca.