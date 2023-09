La mujer del jubilado que mató a un ladrón en su finca de Porreres en 2018 ha corroborado este miércoles que, como declaró el anciano, en el momento del disparo los asaltantes estaban abalanzándose contra él, si bien ha negado que antes de eso los atracadores hubieran mostrado un comportamiento particularmente violento o que les hubieran agredido.

Así se ha expresado en su declaración como testigo en el juicio que celebra la Audiencia Provincial con un jurado popular. El incidente tuvo lugar en febrero de 2018. La Fiscalía pide para el anciano cuatro años de cárcel y la madre del ladrón fallecido pide 15 años por asesinato.

En el banquillo se sientan, además del jubilado, tres personas acusadas de participar en el robo: uno es el otro asaltante y los otros dos, vecinos de campos acusados de organizarlo todo. Estas dos personas ya fueron condenadas por otro atraco apenas dos meses antes a la misma finca.

Este miércoles, la mujer ha contado que su ex marido apuntó a los atracadores con la escopeta mientras les decía «fuera» y que éstos, en vez de huir por la puerta que tenían cerca, corrieron hacia él, cree que con intención de «quitarle la escopeta». Esto contradice la declaración que prestó este martes el otro asaltante, que asegura que el anciano les disparó sorpresivamente cuando ya se iban y que les dijo «os mato».

«Él por la espalda nunca les hubiera disparado», ha insistido la mujer, que cree que si en ese momento los ladrones se hubieran marchado, su ex marido no hubiese accionado el gatillo. Después del disparo, hubo un forcejeo entre el anciano y el otro asaltante, si bien la mujer ha dicho que no vio que golpeara a su ex marido con una pata de cabra.

Y es que otro de los detalles sobre los que gira la prueba -ya que el núcleo de los hechos no es controvertido: que hubo un robo y el anciano mató al ladrón- es la violencia exhibida por los asaltantes, datos determinantes para valorar la proporcionalidad del disparo.

Y sobre esto, la mujer ha contado que la actitud de los ladrones fue más bien pacífica, negando que les zarandearan o agredieran como sí contó en la investigación. Con todo, cabe puntualizar que la declaración de esta testigo, de edad avanzada, ha sido algo confusa; por ejemplo, no recordaba haber recibido asistencia médica, pero en la causa consta el parte de urgencias.

Sin embargo, su propio hijo ha matizado después que, por su edad, estado de salud, la capacidad cognitiva de la mujer «no está muy fina». En este sentido, su hijo ha constatado que cuando a él le avisaron y llegó a la finca, se encontró a su madre «muerta de miedo» -«Me dijo que se pensaba que no me volvería a ver»- y vio que su padre «tenía toda la cabeza amoratada».

Sin embargo, este miércoles ella ha declarado que durante el robo no tuvo miedo por su «vida», pero sí que temía que los ladrones volvieran una y otra vez si veían que era tan fácil robarles. Además no habían denunciado el primer robo porque en aquella ocasión le habían quitado un móvil que contenía información sensible, como contactos y las fotos de sus nietos, y habían amenazado con hacerles daño. «Y los nietos son la vida, nosotros ya somos el final», ha comentado.

Por otro lado, la mujer ha confirmado también, como declaró su ex marido, que J.A. Sánchez -acusado de idear el golpe- había estado «cuatro o cinco veces» en la vivienda, incluido el despacho donde estaba la caja fuerte, recoge Europa Press. «A mí él nunca me gustó», ha comentado. Sí ha dejado claro que resultaba evidente que los ladrones conocían la casa y sabían por dónde tenían que ir.