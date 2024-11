Montan una fiesta en un catamarán del Paseo Marítimo de Palma en pleno aviso de DANA

La Asociación de Vecinos del Paseo Marítimo de Palma ha denunciado a través de la red social X la inconsciencia que ha podido verse este viernes por la tarde en primera línea de mar, mientras la DANA dejaba hasta 100 litros por metro cuadrado en la geografía mallorquina. Con todas las Islas Baleares en alerta naranja. Y es que en uno de los pantalanes del puerto de Palma se estaba celebrando una fiesta en un catamarán.

«En pleno aviso de DANA, la inconsciencia de algunas empresas y gente. Montar una fiesta en un catamarán? A las 17:18 horas», ha publicado la entidad en sus redes sociales. A la vez, ha citado las cuentas de Ports de Balears; Miquel Busquets, concejal de Seguridad Ciudadana y Civismo del Ayuntamiento de Palma; la cuenta oficial de la Policía de Palma; y la Asociación Patronal de Empresario de Actividades Marítimas de Baleares (APEAM).

En pleno aviso de DANA, la inconsciencia de algunas empresas y gente. Montar una fiesta en un catamaran¿¿¿ a las 17:18@PortsdeBalears@MiguelBusquetsS@policiadepalma@APEAMasociacion pic.twitter.com/g4GHCfxDeN — Associacio Veins Passeig Maritim Palma (@Avvpmaritim) November 1, 2024

Desde Emergencias 112 Illes Balears ha pedido a la población del Archipiélago máxima precaución en el exterior. Entre las principales recomendaciones, evitar practicar cualquier tipo de deporte náutico y de montaña, no caminar por zonas con agua en movimiento, no refugiarse debajo de arbolado, alejarse torrentes y no cruzar zonas inundadas. También se pide evitar los lugares donde pueda haber desprendimientos de ramas, muros y paredes. En caso de emergencia hay que llamar al 112.

Hasta las 17.00 horas de este viernes Emergencias 112 ha gestionado un total de 50 incidentes, todos en Mallorca. La mayoría son por inundaciones en la vía pública (14) y en sótanos (16).

El Consell de Mallorca ha informado este viernes, a través de su cuenta oficial del área de Territorio, Movilidad e Infraestructuras, de que el paso peatonal del Paseo Marítimo de Palma ha sido cerrado ante la previsión del temporal.