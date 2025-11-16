Mohamed Boutoil: «Tengo una foto de ‘El Charly’ con un político con más de tres kilos»

Mohamed Boutoil lleva más de 20 años viviendo en Mallorca. Vecino de Son Gotleu, es un perfecto conocedor de los muchos problemas que sufre el barrio, sobre todo en temas de seguridad e incivismo, por lo que decidió fundar y presidir la Asociación de Vecinos para dar la batalla y conseguir una barriada agradable, limpia y segura.

Sin embargo, durante el año que lleva en este cargo, este nuevo líder vecinal se ha encontrado de frente con «mafias de la droga», okupación, peleas callejeras, suciedad con los que tiene que luchar diariamente, muchas veces en solitario, ya que asegura que apenas hay policías vigilando. «Hay mucha violencia y los chicos no pueden salir a la calle, tiene miedo de ir al colegio», asegura con preocupación en esta entrevista.

P. – ¿Cuándo llegaste a Mallorca?

R. – Llego a Mallorca en 1998. Antes estuve en Granada, donde jugaba a fútbol. En la isla llegué a Sa Pobla, y empecé a trabajar en una empresa en Pollença. Más tarde monté una carnicería en Son Gotleu y sigo en ella hasta a día de hoy.

P. – Eres el presidente de la Asociación de Vecinos de Son Gotleu, ¿fue fácil tomar esa decisión o lo tuviste que pensar mucho?

R. – La cosa es que en el barrio me conoce todo el mundo. La mayoría de la gente del barrio son marroquíes y gitanos y se piensa que les estoy complicando la vida. La mafia está causando muchos daños al barrio. No me puedo enfrentar a eso.

P. – ¿Y los marroquíes que tal os lleváis con la gente?

R. – La mayoría de marroquíes trabajan. Lo único que hay son cuatro o cinco que venden droga. He llegado a ver a policías deteniendo a alguien por la mañana y por la tarde tomando un café con la misma persona. Se están riendo de mí. Por eso a veces se te quitan las ganas de trabajar.

P. – En el año 2011 hubo un enfrentamiento muy grande entre africanos y gitanos por el control de la droga, ¿cómo lo viviste tú?

R. – Si la Policía controlara a estas mafias no pasaría esto. Los nigerianos empezaron a quitarles clientes a los gitanos, por eso había movidas. Y recientemente son los argelinos los que quitan clientes al resto. Hay mucha violencia y los chicos no pueden salir a la calle, tiene miedo de ir al colegio. Es un barrio sin ley como Son Banya. Esto duele mucho. Muchas mujeres me vienen y me dicen que la situación no es normal. Se tiene que arreglar.

P. – Mohamed, tú que lo sabes todo… ¿Quién controla Son Gotleu? ¿Quién es el que vende más droga?

R. – Los gitanos son los que controlan en barrio. Son los que tienen más droga. Yo tengo una foto de ‘El Charly’ con un político con más de tres kilos. Imagínate como vas a controlar esto si hasta los políticos están en esto. Pero claro que los gitanos controlan, tienen a muchas familias y se ayudan mucho entre ellos. Controlan el tema de la marihuana y el resto de drogas.