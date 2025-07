‘Miró y la Música’ ya no es sólo un libro, también es un singular hermanamiento

Creo recordar que fue en los años 90 del siglo XX cuando la Sinfónica de Baleares actuó en los jardines de la Fundació Pilar i Joan Miró al objeto de interpretar una composición de Joan Valent dedicada a Miró. Años después, concretamente el 2014, actuó Manu Chao en aquellos jardines. Doy fe de ello porque allí estuve como crítico de artes escénicas.

Escribí a propósito del concierto de la Sinfónica, y no así en el caso de Manu Chao, en primer lugar porque se trataba simplemente de una fiesta en la que me colé, caso de no haber sido invitado –no lo recuerdo-, y en segundo lugar, por la profunda repulsa que me produjo la actitud de Manu Chao en el concierto ofrecido el 11-S en el Coliseo Balear invitado por los ecologetas del GOB. Allí estuve también, comprobando la incapacidad de los progres para solidarizarse con los 2.996 fallecidos y cerca de 25.000 heridos. Todos trabajadores.

De hecho, ha sido una constante la presencia de la música entre aquellos muros, con mayor o menor frecuencia. Sin embargo, es a partir de ahora cuando la música se hermana, abiertamente, con el legado Miró gracias a una feliz circunstancia: el hermanamiento, casual, de la Fundació Pilar i Joan Miró con el Festival Internacional de Música de Deià.

El viernes 4 de julio tuvo lugar el recital del pianista ruso Boris Berman, abriendo la primera edición del ciclo Miró y la Música, que tiene como sede el auditorio de la Fundació Miró Mallorca. Es muy interesante ver los orígenes de este ciclo, en especial su motivación. En la edición de 2023, el Festival Internacional de Música de Deià tuvo como una de sus figuras centrales al pianista cubano Chuchito Valdés, hijo de Chucho y nieto de Bebo; es decir, la saga de pianistas del jazz-fusión latino por excelencia.

Aprovechando aquella ocasión, Chuchito Valdés visitó la Fundació Miró Mallorca días después del estreno en Son Marroig de su Suite Picassiana y fruto de aquella visita surgió algo parecido a la magia. Hasta que el 16 de enero de 2025 se estrenó en la Fundació la Suite Mironiana, original de Chuchito Valdés y consecuencia directa de la visita del año 2023.

Se preguntarán qué había ocurrido entre la primera visita y el estreno que tuvo lugar poco más de año y medio después. Pues muy sencillo; la culpa fue de un libro, Miró & Music, escrito por Joan Punyet Miró, nieto del artista y editado el año 2017. Hoy no quedan ejemplares, aunque se puede consultar el que se encuentra en la biblioteca de Miró Mallorca.

A través de sus apenas doscientas páginas se describe la relación de Joan Miró con la música, en especial entendida como fuente de inspiración e incluso llega a sugerirse al lector, que viendo las obras de Miró se puede escuchar la música que las inspiraron. También en el libro se describe la relación del artista con algunos músicos, entre ellos John Cage, que era precisamente protagonista en el recital de Boris Berman el 4 de julio.

No faltó en el programa, referencias a su técnica del prepared piano, que se remonta a la década de los años 40 del siglo XX y que se caracteriza por la introducción de pequeños objetos metálicos entre las cuerdas para alterar el timbre y las resonancias de las notas. Precisamente, eso es lo que conecta a la perfección con la filosofía del ciclo Miró y la Música: abrirse a exponer la fortaleza de aquellas rupturas que han permitido al arte avanzar.

Lo resume así la directora de la Fundació, Antònia Maria Perelló Ferrer: «Miró consideraba que la música y la poesía eran artes paralelas a la plástica. Él trabajaba después de escuchar música, no durante. En principio dudé en dedicar un espacio a la literatura, pero no así en lo referente a la música, porque a través de sus manuscritos encontramos una larga lista de interacciones entre la música y las obras de Miró. Ahora mismo, estamos abiertos a nuevas composiciones, siempre que igualmente participen en la exploración del paralelismo entre la poesía y las artes plásticas».

Por su parte, Alfredo Oyagüez, director artístico del Festival de Deià, apunta que «el libro Miró & Music muestra que sus gustos musicales eran muy abiertos, lo que nos facilitaba mucho las cosas, a la hora de programar un ciclo de estas características. En octubre del año pasado llevamos a cabo la prueba con el recital monográfico de Zuill Bailey dedicado a las seis suites de violoncelo solo que compuso Johann Sebastian Bach en el primer cuarto del siglo XVIII. Ahora, con el singular recital de Boris Berman, es cuando en realidad comienza a caminar el ciclo Miró y la Música».

Las tres veladas reservadas a este ciclo serán protagonizadas por viejos e incluso, sin duda, ilustres conocidos del Festival de Deià. Boris Berman, que ha inaugurado el ciclo, participó el año 2022 en el recital solidario Especial Ucrania, donde el pianista ruso afincado en los EEUU interpretó obras del principal compositor ucraniano Valentin Silvestrov en un gesto de solidaridad a los pocos meses de iniciarse la invasión rusa de Ucrania.

La segunda cita llegará el próximo 1 de agosto con Paraíso perdido, que es un espectáculo de fusión de flamenco y música de viola de gamba. El violista Fahmi Alqhai, al igual que Boris Berman pasó por el Festival de Deià en su edición del año 2022. El cierre del ciclo Miró y la Música se anuncia para el 12 de septiembre y protagonizado por el pianista catalán Josep Colom, que interpretará obras de Mozart y Ravel.