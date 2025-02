El psiquiatra Miguel Lázaro ocupa desde el pasado mes de mayo el cargo de presidente de la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos, una labor que compagina con la presidencia de SIMEBAL, el Sindicato Médico de las Islas Baleares. Lázaro insiste en esta entrevista con OKDIARIO en la necesidad de reforzar las plantillas de la sanidad pública de las Islas, a la vez que resalta que los médicos tiene que soportar jornadas maratonianas de 48 horas semanales.

Pregunta.- ¿En qué situación se encuentran las listas de espera de la sanidad pública de Baleares?

Respuesta.- La lista de espera es el indicador más importante de la calidad de vida que tiene la población para saber cómo está la sanidad pública. Aunque realmente la lista de espera nunca se va a poder bajar a cero en la sanidad pública. Por la alta demanda y por el déficit de médicos. Esas dos ecuaciones hacen que las listas de espera nunca vayan a ser cero. Generalmente las listas de espera son un tema importante que influye mucho. Creo que un tema fundamental no son ya los centros de salud, sino los médicos de Atención Primaria. Si tuviéramos más, probablemente eso incidiría en la lista de espera. Segurísimo. Yo creo que la lista de espera tiene que ser transparente y es una obligación que cada tiempo informen a los ciudadanos. Hay que hablar de más cosas, no solamente de lista de espera quirúrgica, sino de lista de espera en pruebas diagnósticas, que es fundamental para llegar a diagnóstico. Es decir, esto a veces debería estar mejor coordinado. Y luego lo que sí que está claro es que se debe contar con la medicina privada. Por cierto, aprovecho para decir que el Pacto de Progreso tenía mucha concertación con la privada. Creció muchísimo esa concertación con la privada. Pero bueno, las listas de espera también deberían ser filtradas. Es decir, no es lo mismo esperar un proceso que otro proceso. No es lo mismo esperar un proceso que además conlleva una baja laboral en una persona que tiene edad para trabajar que otra. Es decir, hay una serie de variables que son muy importantes y que deberían ser tenidas en cuenta. El objetivo de la lista de espera de una sanidad pública es que sea transparente, gestionada y, sobre todo, que se pongan estrategias. Yo creo que tener más médicos sería importantísimo. Y luego el tema de hacer estas peonadas famosas por las tardes de siempre. La sanidad pública, en caso de que no se llegue, debería puntualmente derivar pacientes a las consultas de la medicina privada.

P.- ¿Cuántos médicos hacen falta en Baleares?

R.- En Baleares o en España el problema no es que falten médicos, es que faltan médicos en la sanidad pública. Ahora trabajamos con unos 175.000 médicos en toda la sanidad pública española. Nosotros hicimos unos números con respecto a especialistas hospitalarios y déficit de especialistas de Atención Primaria. En Baleares calculamos que faltaban entre 700 y 800 médicos. Hay que tener en cuenta una cosa, que necesitamos médicos de familia para ver a los pacientes a tiempo y con tiempo. Es decir, una agenda de médicos de familia que supere los 25 pacientes ya es una agenda importante. Los médicos lo que quieren es trabajar. Digamos, con tiempo y a tiempo. Tener tiempo para tratar bien a sus pacientes. Esto no es una fábrica de tornillos. Nosotros tratamos con seres humanos que además sufren. Luego, es clave el encuentro con ellos y es clave que la medicina sea una medicina de calidad y de calidez.

P.- ¿Se puede hablar de una carga excesiva de trabajo en los profesionales sanitarios?

R.- Es que hablamos de sobrecarga y desde luego una gran sobrecarga. Y además hace tiempo que existe esta gran sobrecarga. No es nueva. Lo que ocurre es que ahora con el déficit de médicos que tenemos hace que las agendas a veces sean de hasta 50 pacientes. Aparte, luego las visitas a domicilio y demás. Los médicos somos como un chicle. Pero nadie dice Bueno, yo voy a ver a 25 y el resto no los veo. Sin embargo, enfermería tiene otras ratios. Las ratios de enfermería, por ejemplo, de ver pacientes en la Atención Primaria. Ahí barajamos cifras de 8 a 10 pacientes, pero un médico ve a unos 35. Y si tú vas a los hospitales, una enfermera tiene una ratio de una enfermera por 7 u 8 camas. Esa ratio no existe en el médico. No existe. Eso nos lleva a lo que es la singularidad del médico. El médico es el que más sabe, el que más formado está, el que más responsabilidades tiene y por cierto, el que soporta jornadas maratonianas de 48 horas semanales. Cuando ahora se está hablando de 35 horas semanales. Es decir, eso es una discriminación en toda la regla y evidentemente nosotros no estamos dispuestos a ser los esclavos del siglo XXI.