Merche Cimas: «Vienen más jóvenes a terapia porque la salud mental ha dejado de ser un tema tabú»

La salud mental en jóvenes es uno de los grandes retos que afronta la sociedad a día de hoy. Los casos de ansiedad, depresión y suicidios van en aumento cada año y así lo corroboran los datos. En el año 2022, en Baleares 109 personas se quitaron la vida, 11 de ellas jóvenes.

Para Merche Cimas, psicóloga especializada en adolescentes, las principales causas son «el acceso temprano al móvil y a las redes sociales» aunque asegura que ahora la gente se trata más ya que la salud mental «ha dejado de ser un tema tabú».

La edad media para acceder a un móvil son los 11 años y el 96% de los niños utiliza el teléfono como medio de entretenimiento, según un informe de Unicef. Este hecho ha provocado que la salud mental no se pueda entender sin los móviles. «Las redes sociales han tenido un impacto muy fuerte. Acceder a ellas antes de la edad indicada es algo nuevo, antes no existía este problema, de ahí la situación actual», asegura Merche Cimas en una entrevista con OKDIARIO.

En este 2023 que hemos cerrado los datos no parecen que vayan a mejorar. Según los datos del INE, en el primer trimestre de 2023 se suicidaron 44 personas, 6 de ellas entre 15 y 29 años de edad. Si lo comparamos en porcentaje, en el primer trimestre de 2023 se produjeron un 40% de suicidios (44) respecto al total (109) de 2022.

Ante estos datos, Cimas asegura que «en la sociedad enferma en la que vivimos es normal que la gente enferme». Aunque apunta que el lado positivo de este cambio de percepción sobre la salud mental es que «muchos jóvenes vienen a terapia porque ahora la mentalidad de los padres ha cambiado y al no ser tabú los traen. Lo que veo es que vienen padres a informarse, se interesan más por saber cómo educar mejor».

La vivienda, un factor que afecta a la salud mental

Las redes sociales también afecta a otros tipos de trastornos asociados a la autoimagen o relacionados con conducta alimentaria. Sin embargo, las causas del aumento de la depresión o ansiedad son más diversas. «La separación de los padres en época adolescente, el encarecimiento de la vivienda/alquiler o el no llegar a fin de mes», apunta.

Y es que Baleares cerró 2023 como la comunidad con la vivienda de segunda mano más cara, con una media de 4.141 euros por metro cuadrado, por delante de Madrid. El drama se repite con el alquiler, el más caro de España con 17 euros por metro cuadrado, lo que supone un encarecimiento del 22,1% respecto a hace un año.

En relación a esto, Cimas asegura que la precariedad económica no se puede desvincular de los casos de suicidios, ansiedad y depresión. «La precariedad y la pobreza crea mucha presión y ansiedad a la gente», manifiesta Merche Cimas. Además, destaca que tampoco ayuda que «se tenga que acudir a la salud mental privada. Es muy cara y la gente se ve obligada a acudir a la pública, donde no dan a basto y no hay buena calidad de atención».

La pandemia y el confinamiento afectaron a muchos niños y niñas, pero, según Cimas, «los casos de depresión y ansiedad en jóvenes es algo que ha ido aumentando progresivamente y de manera muy lenta en los últimos siete u ocho años».

Baleares prohíbe el móvil en los colegios

Para Cimas, la nueva normativa que prohibirá el uso del teléfono móvil en las aulas de Baleares «llega muy tarde». Por ello, afirma que «los centros deberían ser espacios libres de móviles y así los niños volverían a hablar entre ellos y bajarían los casos de ciberbullying».

En este sentido, explica que esta medida ayudará ayudará a los padres a tener menos presión a la hora de dar el primer móvil a su hijo porque los centros escolares ayudarían». Sobre este tema, ya hubo una iniciativa de 2.000 familias del archipiélago para concienciar sobre la temprana edad a la que un niño accede a su primer teléfono.

En relación a los colegios, cree que a los estudiantes «se les debería hablar de ello a través de profesionales de la salud mental. Más que eso, a los estudiantes les tendrían que dar recursos para saber tomar decisiones, para saber ponerse metas alcanzables, para ser resilientes. Esto conlleva a que tengas una buena salud mental».

Acceso temprano a la pornografía

Hace unos días, el Gobierno anunció que tomaría medidas para impedir que los jóvenes accedieran a páginas porno a través de medidas de verificación de edad. Opina que esta medida «es algo que se debe hacer ya, no puede ser que tengamos menos de ocho años viendo porno. Lo reciben a una edad muy temprana y lo van normalizando cada vez más».

En los últimos años, la salud mental ha dejado de ser un tema tabú. Aunque para Cimas «hemos pasado de no hablar nunca de ello a abrir titulares. no hay que hacer ni una cosa ni la otra». Bajo su punto de vista «el silencio no ayuda, es amigo del suicidio. Se debería informar, pero sin detalles y con cautela, sin hablar de personas concretas. Hay que hablar de ello, pero sin alarmar ni crear morbo con datos».

Por otro lado, Cimas cree que «hablar tanto de la salud mental en jóvenes tiene la consecuencia de que se desvirtúa. No todo el mundo tiene que ir a terapia, hay gente que no lo necesita porque tiene sus recursos. A lo mejor estamos creando un problema donde no lo hay. No hay que convertirla en ocio»..