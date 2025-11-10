Mercadona se suma un año más a la Gran Recogida de Alimentos organizada por los Bancos de Alimentos.

Mercadona se suma un año más a la Gran Recogida de Alimentos organizada por la Federación Española de Bancos de Alimentos (FESBAL), que permanecerá hasta el 16 de noviembre. Como cada año, la compañía pone a disposición de la campaña sus puntos de venta para la recaudación de fondos, con el objetivo de dar a sus clientes la posibilidad de participar en este gran evento solidario anual a favor de los Bancos de Alimentos.

En total participarán 1.589 tiendas de Mercadona en toda España, de las cuales 41 corresponden a Baleares. Como en ediciones anteriores, la colaboración de la compañía en la Gran Recogida se realizará mediante la modalidad de donación monetaria, múltiplo de 1 euro, que los clientes podrán realizar en el momento de la compra al pasar por caja, informa la empresa en a través de un comunicado.

La donación monetaria en caja permite a los Bancos de Alimentos comprar los alimentos que realmente necesitan, en las cantidades que precisan y en el momento adecuado, ya que disponen de todo un año para canjear las aportaciones. «De este modo, se consigue atender de forma más precisa y eficiente a los beneficiarios finales. Se trata de un sistema totalmente seguro, ya que la donación se convierte en saldo directo para los Bancos de Alimentos», explica Jesús Sánchez, responsable de Procesos Donaciones de Mercadona.

Mercadona aboga por la modalidad de donación monetaria porque, además, es más sostenible, ya que reduce el transporte, la clasificación y el almacenaje innecesario, logrando que la ayuda llegue antes, mejor y con un menor impacto ambiental. Asimismo, ofrece ventajas fiscales, ya que las donaciones quedan reflejadas en el ticket de compra y pueden desgravarse en la declaración de la renta (más información en granrecogida.org).

Por parte de Mercadona, y como en años anteriores, se aportará el 10% de la recaudación total a esta iniciativa solidaria.