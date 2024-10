Al menos 136 colegios de Baleares no han dado opción a los padres de elegir enseñanza en español. Escuela de Todos ha dado un ultimátum al Govern balear que preside Marga Prohens para que garantice a la mayor brevedad posible el derecho de los padres a elegir la primera lengua de enseñanza y ha cursado para ello un requerimiento a la Conselleria de Educación. En caso de no obtener una respuesta positiva antes del 1 de noviembre, la organización de la que forman parte Sociedad Civil Balear y la asociación de profesores Plis presentará la demanda ante el Tribunal Superior de Justicia de Baleares.

Y es que dicha entidad ha denunciado que los directores de unos 136 colegios de Primaria han «sustituido la voluntad de los padres de elección de lengua», ya que «no habrían utilizado el formulario correcto» de matriculación. A raíz de esto, desde Escuela de Todos indican que esta medida «no ha facilitado el ejercicio de este derecho a los representantes legales de los alumnos».

Esta organización a favor del bilingüismo señala que la Dirección General de Planificación y Gestión Educativa envió en el mes de junio a los centros de Infantil unas instrucciones en las que se indicaba que en los impresos de matrícula debía figurar, de manera «clara» y «diferenciada», dos casillas para que los padres pudieran elegir lengua de primera enseñanza en catalán y castellano.

Prohens ya admitió que este problema ocurrió en «algunos centros», pero que, tras una visita de inspección, todos los centros de Baleares utilizaron el «formulario correcto». Sin embargo, las palabras de la líder del Ejecutivo autonómico contradicen dos resoluciones de su conseller de Educación y Universidades, Antoni Vera, en las que reconoce que no conoce los formularios utilizados por los padres y que, por tanto, no puede saber qué centros utilizaron los formularios correctos y permitieron, por tanto, a los padres elegir lengua.

Es por ello que Escuela de Todos acusa al Govern balear de «grave omisión» de su deber de «facilitar el derecho de elección de lengua consagrado en la Ley de Normalización, de la manera más eficaz, menos restrictiva, simple, clara y próxima», porque el Govern «dificulta, obstaculiza o impide el ejercicio de un derecho».

Ahora, la entidad ha presentado un requerimiento a la conselleria para que, a la mayor brevedad posible, reclame a todos los centros educativos el formulario de matriculación utilizado, verifique los que no utilizaron el «formulario correcto» y adopte con celeridad las medidas para que los padres que «no hayan podido elegir lengua, lo hagan». De no satisfacer este requerimiento, en un plazo que expira el próximo 1 de noviembre, Escuela de Todos ha anunciado que acudirá al Tribunal Superior de Justicia de Baleares.

Por lo que se sabe, al menos 136 colegios de Baleares, tanto públicos como concertados, sabotean la libre elección de lengua en sus centros al no incluir la casilla del español como primera lengua de enseñanza en el formulario de matriculación de 4º de Infantil, que corresponde a los alumnos de tres años. De estos, 44 centros son religiosos y miembros de Escola Catòlica (ECIB), la patronal mayoritaria de la enseñanza concertada de las Islas, entre los que se incluyen los diocesanos (12), que dependen del obispo de Mallorca, Sebastià Taltavull, con la única excepción del colegio Sant Pere de Palma.

Es por ello que el actual conseller de Educación de Baleares, Antoni Vera (PP), envió un correo a los centros de las Islas solicitando que se incluyeran ambas opciones (catalán y castellano) en los formularios. Aún así, la gran mayoría de los colegios concertados de Escola Catòlica no se han dignado a incluir la casilla del español, pues consideran que el correo del conseller Vera no es una instrucción oficial al no haber sido publicada en el Boletín Oficial de las Islas Baleares (BOIB).