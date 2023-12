Media maratón de Formentera 2024: hoy es el último día para hacer la preinscripción

Cada vez falta menos para la media maratón de Formentera 2024. Atletas de todo el mundo tienen marcada esta fecha en el calendario. Tanto la media maratón como los 8 km Formentera se disputarán el próximo 11 de mayo a la 18.00 horas. Hoy es el último día para hacer la preinscripción.

La organización explica que dada la peculiaridad de la isla, las dos pruebas tienen las plazas limitadas y avanza que hay disponibles 2.000 para la media maratón y 1.000 para la 8 km Formentera.

Para poder participar hay que realizar el proceso de preinscripción, que es gratuito. Si una vez finalizado este trámite hubiese más atletas preinscritos que plazas disponibles, se realizará un sorteo de plazas ante notario.

Todos los interesados deben preinscribirse obligatoriamente, ya que de no hacerlo, no entrarán en el sorteo de plazas, no teniendo posibilidad de participar en las pruebas.

No obstante, la organización detalla que se premia la fidelidad de los participantes y se adjudican plazas directas, sin necesidad de sorteo a:

Los atletas que hayan participado un mínimo de cinco ediciones en alguna de las dos distancias.

Los residentes habituales en Formentera. Estos atletas deben solicitar la plaza a través del Área de Deportes del Consell Insular de Formentera.

El periodo de preinscripción de la Media Maratón Popular Illa de Formentera y 8 km. arrancóel 15 de noviembre y finaliza el 15 de diciembre.

Tras realizar la preinscripción, se recibirá en el correo electrónico facilitado el número de participación en el sorteo.

La preinscripción es gratuita y se realizará de forma individual. Para las personas que quieran participar en grupo, la organización aconseja realizar la preinscripción al mismo tiempo.

La confirmación de la inscripción

Una vez acabado el plazo de la preinscripción en caso de ser necesario se realizará el sorteo ante notario en la sede oficial del Consell Insular de Formentera, en presencia de las principales autoridades.

El notario extrae un número al azar para cada una de las distancias. Este número y los sucesivos, hasta completar el cupo. Los poseedores de estos números serán los agraciados con una plaza para poder participar en el recorrido correspondiente.

El sorteo será grabado y emitido en los perfiles de redes sociales del evento y página web oficial, además de la confirmación del resultado.

Los afortunados podrán formalizar su inscripción, pagando la cuota correspondiente, a través de la página web, desde día 23 de diciembre hasta día 12 de enero de 2024, introduciendo su número de identificación (nif o Pasaporte) usado en la preinscripción en el campo Código Autorización.

Es importante saber que si durante este periodo no se realiza la confirmación de la inscripción con el correspondiente pago de la cuota, se perderá cualquier opción sobre la plaza.

Precios de la inscripción

40 euros la Media Maratón de Formentera

25 euros: 8 Km. Sant Ferran– La Savina

A estos precios hay que sumar tres euros más de alquiler del chip en caso de no disponer de chip amarillo.