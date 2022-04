En esta parte de la entrevista concedida a OKBALEARES, la líder del PP en las Islas, Marga Prohens, analiza la gestión de la socialista Francina Armengol al frente del Govern y las perspectivas de su partido de cara a las elecciones autonómicas de mayo de 2023.

P.-¿Qué opina de la gestión de Francina Armengol como presidenta del Govern en Baleares?

R.-Armengol, que no quería a Sánchez, ahora se ha convertido en una alumna aventajada del Sánchez. Ella vive encerrada en una realidad que hace meses que no existe. Armengol se cree su propio discurso. El discurso que hace en público ya se lo cree en privado, que no pasa nada, que en la calle todo está muy bien, que la gente vive fenomenal. Armengol ha desconectado de los problemas. Ha abandonado a las rentas medias de esta comunidad, ha abandonado a los autónomos, ha abandonado a las familias. Como digo, vive encerrada en su castillo del Consolat, confundiendo, además, y esto es peligroso, la crítica de la oposición con con insumisión, con deslealtad. Nadie le puede decir ya a la señora Armengol que va equivocada. Solo se rodea de aquellos que le dicen que sí, que va bien, de aquellos que han aceptado que el consenso es una foto, no de aquellos que creemos que para llegar a un consenso tiene que haber negociación, cesión y concreción.

P.-¿Cree que obstaculiza la investigación sobre el escándalo de las menores tuteladas abusadas sexualmente?

R.-Es evidente. Se ha dedicado a obstaculizar, obstaculizar y obstaculizar la investigación. No sólo las investigaciones aquí, incluso la investigación que viene de la Unión Europea. También hay que mencionar que tuvimos un escándalo nacional en el del Hat Bar. Se pilla a Francina Armengol de fiesta, de copas en un bar, mientras el resto de la población estábamos en nuestra casa por las medidas que ella nos había dictado. Lo niega todo y arremete contra el Partido Popular, que es quien lo hace público. Dice que todo es falso hasta que se demuestra que todo es cierto. Pide disculpas y aquí no ha pasado nada. Y hoy mismo tenemos otro escándalo a nivel nacional. Somos noticia por una campaña vergonzosa e infame contra la violencia de género, que no es contra la violencia de género, sino contra la Judicatura, contra los jueces y fiscales. Es una campaña vergonzosa. El IbDona lo ha justificado diciendo que es un tema de humor. En violencia de género no cabe el humor. Además, con la caricatura de un supuesto juez que no te va a hacer caso, se desalienta a las mujeres que quieren denunciar violencia de género.

P.-El portavoz del PP en el Parlament, Toni Costa, ataca continuamente la Ley Turística, que califica de nefasta. Sin embargo, parece que los grandes hoteleros la defienden. ¿Qué opina de la postura de los grandes hoteleros?

R.-Bueno, yo soy muy respetuosa con todas las posturas. Entiendo que hay empresarios que tienen que defender sus intereses individuales, faltaría más. Estamos en democracia, en una sociedad libre. Pero nosotros como Partido Popular, como partido liberal, como partido reformista, tenemos que defender en primer lugar el interés general. Esta es una ley que va contra el interés general. En segundo lugar, vamos a plantar cara siempre a cualquier ley intervencionista, cualquier ley que vaya contra la economía liberal, contra la libre competencia, cualquier ley que sea una bomba contra la línea de flotación de las microempresas, de los autónomos, de las familias… Es también una ley sin consenso ni diálogo.

P.-Del reparto de los Fondos Europeos en Baleares no se sabe mucho.

R.-El tema de fondos europeos es uno de los temas donde nosotros hemos ofrecido un pacto a nivel de comunidad a Armengol. Yo desde que soy presidenta le he ofrecido un pacto en turismo. Ya vemos cómo ha acabado, en un decretazo aprobado con nocturnidad y alevosía. Le he ofrecido un pacto en educación y ya vimos cómo acabó. A doce horas de aprobar el pacto sobre la lengua, lo rompió y quitó el español como lengua vehicular.

P.-¿Y los Fondos Europeos?

R.-Le ofrecimos un un pacto en fondos europeos porque entendíamos que era una oportunidad única, que iba a llegar una gran flujo de dinero y que si realmente queríamos que fueran fondos transformadores, teníamos que llegar a un pacto, dado que muchos de estos fondos se van a ejecutar

la próxima legislatura y yo trabajo evidentemente para que gobierne el Partido Popular la próxima legislatura. En segundo lugar, se tienen que hacer unos fondos que transformen la sociedad, que nos ayuden a dar este impulso hacia hacia el futuro que queremos. En las Islas Baleares, aparte de un consenso político, debe haber un consenso social que tampoco lo ha habido y se debía dar el protagonismo a los sectores empresariales.

Debían ser los sectores empresariales, no la Administración pública, quienes dijeran hacia dónde puede ir esta economía.

Nosotros compartimos los grandes ejes de los fondos europeos, la sostenibilidad, la economía verde, la economía circular. Si compartimos los grandes ejes, ¿por qué no podemos ponernos de acuerdo? Pues porque Armengol quiere que la Administración pública lo acapare todo cuando es ineficaz y cuando además es imposible que lo pueda asumir. Y una vez más, Armengol ha dejado de lado a los empresarios y a los que realmente tendrían que beneficiarse de estos fondos. Yo me reúno muchísimo con muchos empresarios y todos me dicen lo mismo: no hemos vuelto a saber nada más. La música sonaba muy bien, pero no se sabe nada más.

P.-¿Se va a conseguir mejorar el plus de insularidad a los funcionarios? ¿Se va a llevar adelante la propuesta que a iniciativa suya se aprobó en el Congreso de Diputados la pasada semana?

R.-Yo espero que sí. Espero que tengamos un presidente del Gobierno y un Partido Socialista que crean en el Poder Legislativo y que crean en cumplir lo que se ha aprobado por la mayoría del Poder Legislativo, en este caso por el Congreso de los Diputados. Yo me he comprometido a hacer el seguimiento de cómo esta proposición no de ley, presentada por el Partido Popular y que fue aprobada, es ejecutada por el Gobierno.

P.-¿Cree que ya ha llegado el momento para que se suprima el requisito de catalán visto lo visto con la falta de médicos y plazas que no se pueden cubrir por no tener el certificado?

R.-Sí. Aquí hay un problema en la sanidad pública, un problema de falta de especialistas, sobre todo en Menorca y en Ibiza. Vemos, por ejemplo, el tema de la falta de oncólogos que hay en Ibiza o de los cribado en Menorca. Entonces hay una falta de especialistas que incide directamente en la vida de los ciudadanos. Esto tiene que estar siempre por delante de cualquier cosa. Es necesario que puedas tener un especialista en tu isla sin lista de espera, que te pueda recibir. Después hay un tema que es la falta de fidelización de estos profesionales. Tenemos una fuga de profesionales cada año, tenemos profesionales que vienen, están unos meses aquí y se van. Influye, entre otras cosas, el tema del coste de la vida, el tema de del precio de la vivienda. Y también hay un tema con el requisito del catalán. ¿Es el único factor que influye? Probablemente no, pero es un factor que en estos momentos desincentiva. Y es mucho más sencillo que solucionar el tema de la vivienda porque se trataría de eliminar el requisito de la sanidad pública.

P.-Si usted gobierna, ¿eliminará el requisito del catalán en la sanidad pública?

R.-Lo eliminaremos en la sanidad pública.

P.-¿Y en la Administraciohn en general?

E.-Hay que verlo y hay que analizarlo, porque la casuística puede ser otra dependiendo de los diferentes puestos del cuerpo de administración. Yo siempre digo una cosa, lo que hay que hacer es no polemizar con el tema de la lengua. A mí nunca me van a encontrar politizando ni polemizando con el tema de la lengua, pero sí defendiendo, como dice nuestro Estatuto, el derecho de los ciudadanos de ser atendidos en las dos lenguas cooficiales que hay en esta comunidad autónoma. Entonces, yo creo que si se pone esto por delante, el derecho de ser atendido en dos lenguas cooficiales, tiene que ser la base de cualquier decisión que se tome en el ámbito de la Administración General.

P.-Cuando falta algo más de un año para las elecciones autonómicas, ¿qué perspectivas tiene el PP en Baleares?

R.-Tenemos la perspectiva de que falta mucho, de que es una eternidad, un año, de que tenemos que trabajar muchísimo más nosotros y que no nos conformamos. Evidentemente yo soy una persona, aparte de muy autocrítica, muy inconformista, es decir, no nos conformamos. Pero si nos ceñimos a las últimas encuestas hechas en el peor momento de la historia del Partido Popular, porque están hechas durante el transcurso de esta crisis nacional que lo ha trastocado todo, creo que hay motivos para creer, motivos para seguir construyendo esta alternativa. Queremos decirle a la gente que estamos preparados para gobernar y para sacar a Armengol del Consolat.