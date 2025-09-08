El mallorquinismo, con el alma en vilo ante el Kosovo-Suecia de hoy

El mallorquinismo está con el alma en vilo ante el partido Kosovo-Suecia que se disputará esta noche en el estadio Fadil Vokrri de Pristina, y no precisamente por el resultado, sino por la integridad física de su máximo goleador y jugador referencia en ataque, Vedat Muriqi, que en el pasado reciente ha sufrido ya dos lesiones musculares serias jugando con su selección. De hecho, en el club ha sentado muy mal que el seleccionador de Kosovo le mantuviera 90 minutos en el campo ante Suiza teniendo en cuenta que en la primera parte su equipo ya perdía por cuatro goles a cero. Muriqi será hoy indispensable para su país en un choque en el que está en juego la posibilidad de que dispute su primer Mundial.

Kosovo llega a este partido tras una dura derrota por 4-0 ante Suiza, un resultado que evidenció las dificultades defensivas del equipo dirigido por Franco Foda. A pesar de ocupar el último lugar del grupo sin puntos, los kosovares se vieron favorecidos por el empate entre Eslovenia y Suecia, que les abre la puerta de la segunda plaza si hoy son capaces de ganar. Además, en casa, Kosovo mantiene una racha de cinco partidos invictos, lo que genera optimismo para buscar sus primeros puntos.

Por su parte, Suecia, bajo la dirección de Jon Dahl Tomasson, llega tras un empate 2-2 contra Eslovenia, un resultado que dejó sensaciones agridulces. Aunque Suecia es favorita, con un historial de dos victorias en dos enfrentamientos previos contra Kosovo (incluido un 3-0), su irregularidad como visitante (solo una victoria en ocho partidos de clasificación) plantea dudas. Su ataque, con un promedio de 3.6 goles por partido, buscará explotar las fragilidades defensivas de Kosovo.El pronóstico apunta a un partido abierto, con Suecia ligeramente favorita debido a su mayor calidad ofensiva. Sin embargo, el factor local y la motivación de Kosovo podrían llevar a un encuentro disputado, posiblemente con goles de ambos lados, y ahí es donde se espera una intervención decisiva de Muriqi.

En Mallorca aún se recuerda la lesión sufrida por Muriqi ante Israel, en noviembre de 2023, que le dejó fuera del equipo durante 13 interminables partidos. La pasada temporada volvió a sucederle algo parecido y se perdió tres encuentros. De ahí la preocupación ante el choque de hoy teniendo en cuenta además que el estado del terreno de juego no es precisamente el mejor.