El joven mallorquín que lideró los gritos machistas en el colegio mayor Elías Ahúja de Madrid negó este martes en los juzgados de Palma que tuviera intención de ofender a las chicas del colegio mayor de Santa Mónica. Investigado por la Fiscalía, el actual estudiante de Derecho y ADE en la Universidad Complutense opinó que los hechos se sacaron de contexto dado que se trataba de una «tradición entre residencias».

El domingo 2 de octubre el joven vociferó desde una de las ventanas del Elías Ahúja: «Putas, salid de vuestras madrigueras como conejas, sois unas putas ninfómanas, os prometo que vais a follar todas en la capea, vamos Ahúja». Tras hacerse viral el vídeo donde pronunciaba esta arenga machista contra sus compañeras del colegio de enfrente, dos días más tarde fue expulsado de su residencia.

Cabe recordar que a renglón seguido de su proclama, múltiples compañeros fueron abriendo sus ventanas al tiempo que lanzaban cánticos que, según la Fiscalía, podrían ser constitutivos de un delito de odio, penado con multas y penas de cárcel. La escenificación estaba previamente planificada, ya que las ventanas de los cuartos se abrieron al unísono después de que el mallorquín lanzara su arenga machista.

Según recoge el diario Ultima Hora, la familia del acusado ha contratado los servicios del abogado Jaime Campaner. El ex estudiante del colegio palmesano de Montesión declaró este martes por videoconferencia en el edificio judicial de sa Gerreria. Durante su comparecencia, respondió a las preguntas del fiscal de Madrid y aseguró que se trataba de una «broma» entre universitarios y que en ningún momento trató de ofender a las chicas del otro colegio mayor.

Prestó declaración durante media hora y después se marchó acompañado de su letrado, a la espera que desde la Fiscalía se puedan adoptar nuevas medidas o archiven el caso. Al margen de la investigación judicial en marcha, la Universidad Complutense también ha abierto diligencias para determinar si los jóvenes cometieron un delito.

Tras hacerse público el episodio, el alumno fue expulsado del colegio mayor durante más de un mes, después de que la dirección abriera un expediente informativo para aclarar lo ocurrido. El asunto, además, provocó un alud de condenas públicas e incluso el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se mostró indignado con los cánticos: «El machismo no es una tradición, es una aberración».

No obstante, las chicas a las que iban dirigidas dichos improperios machistas no los condenaron. Las alumnas del Colegio Mayor Santa Mónica aseguraron a OKDIARIO que se trataba de una broma que se hace todos los años y que precisamente este curso, donde los cánticos se viralizaron, no se usó la frase acertada. «Son nuestros amigos, nos dan mucha pena, era broma», declaró a este digital una de ellas.

Asimismo, las jóvenes entrevistadas también criticaron a la ministra de Igualdad, Irene Montero, quien utilizó el vídeo viral para condenar los insultos machistas que se escuchan. Las del Santa Mónica tildaron de propaganda esta actitud de la podemita y manifestaron que los alumnos del Elías Ahúja siempre se ofrecen a acompañarlas por la noche al colegio para evitar violaciones, dejando así latente la buena relación que hay entre ambas residencias.

Las mismas alumnas del colegio mayor Santa Mónica emitieron un comunicado expresando su «apoyo» a sus compañeros varones. «Queremos que quede constancia nuestra disconformidad ante las palabras recogidas en los vídeos difundidos, totalmente inadecuadas e irrespetuosas. No obstante, un vídeo viralizado sin entender su contexto es fácil de malinterpretar», indicaron.

Opinión de las colegialas del colegio mayor Santa Monica frente a la polémica con el colegio mayor Elias Ahuja #ahuja #colegiomayor #eliasahuja pic.twitter.com/2DxxsTpZUr — Julia (@juliamoronb) October 6, 2022

Tras un total de 40 días de expulsión, el colegial mallorquín fue readmitido por el centro, si bien se le retiró una beca honorífica que tenía. La readmisión fue comunicada a la Universidad Complutense, a la que el Colegio Mayor está adscrito. Durante este tiempo habría estado viviendo en el piso de unos amigos.

Finalmente, su abogado Campaner explicó ayer que «toda conducta debe analizarse en su contexto. Aunque visto desde fuera y sin conocer las circunstancias, las expresiones sean malsonantes o desafortunadas, eso no convierte automáticamente a quien las profiere en un delincuente». Ahora, tras la declaración del acusado, la Justicia debe determinar si archiva las diligencias o prosigue con la investigación y el caso llega a juicio por un delito de odio.