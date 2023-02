Mallorca y Villarreal, dos en problemas, no llegan al partido de esta tarde (18.30 horas, Son Moix) en su mejor momento, pero por lo menos los de Aguirre cuentan con el respaldo de jugar en su estadio, en el que suman cuatro victorias consecutivas por el mismo resultado, 1-0. Los de Setién, en cambio, vienen con tres derrotas seguidas a las espaldas y en una situación límite. Saben que una derrota hoy no sólo les aleja casi definitivamente de la Champions, sino que también pone en serio peligro su clasificación para competiciones europeas.

Desde la última jornada de la temporada 08-09 no gana en Palma el Villarreal, al que últimamente se le atraganta el estadio de Son Moix. El pasado curso empató a cero, pero el anterior cayó 3-1 y el otro 4-0. El balance, eso sí, no puede estar más igualado: 15 veces se han encontrado en la isla en Primera División y el bagaje son cinco victorias para cada uno y cinco empates. Una simetría perfecta que hoy, sí o sí, se va a quebrar porque aparecerá por primera vez en alguna casilla el número 6.

Aguirre no tiene bajas una vez cumplida la sanción de Jaume Costa, pero puede introducir alguna novedad en el once. Morlanes, de hecho, apunta a ser de la partida ante su ex equipo. La única duda es saber si entrará por Dani Rodríguez, en lo que sería una apuesta más conservadora, o si relevará a Baba, lo que implicaría un mayor riesgo.

El Villarreal, por su parte, está cargado de bajas. Están lesionados Coquelin, Lo Celso y Nicolas Jackson y está sancionado Alberto Moreno. En estas condiciones, con Gerard Moreno entre algodones, Setién deberá tirar de lo que le queda, que no es demasiado. Incluso así el equipo castellonense es muy peligroso, con jugadores totalmente consagrados y una línea defensiva muy difícil de vulnerar, con el veterano Pepe Reina bajo palos.

El verdadero peligro, sin embargo, no estará en el campo sino en la sala VOR, en la que se sentará, a los mandos del VAR, el árbitro con más errores en lo que llevamos de temporada en los monitores, Ignacio Iglesias Villanueva, al que el Mallorca ya ha sufrido en sus propias carnes. En cambio, sobre el terreno de juego estará José María Sánchez Martínez, con el que los de Aguirre ya han ganado esta temporada en Vallecas y en Mestalla.