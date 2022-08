El Mallorca negocia en Son Moix con el estadounidense Brooks

El defensa central estadounidense John Antony Brooks, de 29 años, está cerrando en estos momentos en las oficinas de Son Moix su fichaje por el Mallorca. Será el sexto refuerzo de la temporada y con él se cerrará la ventana de verano. Jugador con muchísima experiencia que disputó la pasada temporada 31 partidos en la Bundesliga y cuatro de la Champions. Justo lo que quería Javier Aguirre. El futbolista ha llegado a mediodía a las oficinas del estadio junto a su representante y en estos instantes está negociando con el director deportivo Pablo Ortells las condiciones de su fichaje.

Brooks es un futbolista de muchísima corpulencia y con el que el Mallorca efectúa un gran esfuerzo económico, ya que cobraba alrededor de cuatro millones de euros en el Wolfsburgo y se negó a aceptar una rebaja de su salario para renovar contrato.

El estadounidense llevó al Wolfsburgo a la Champions 21-22 formando una gran pareja con el francés Lacroix, pero su rendimiento ha bajado muchísimo en este curso anterior, lo que le ha costado incluso perderse algunas convocatorias con la selección nacional USA, con la que aspira a disputar el Mundial 2022 de Qatar este próximo mes de noviembre.

Brooks firmará contrato en principio por tres temporadas, aunque las condiciones se están discutiendo ahora mismo en las oficinas de Son Moix y hasta que no sea oficial no se puede dar por hecho, ya que no sería el primer caso de un jugador que al final no acepta las condiciones que se le ofrecen.

Este refuerzo llega sólo 24 horas después de que se hiciera oficial el del delantero de Zimbabue Tino Kadewere, que esta mañana ya ha entrenado con el resto de la plantilla en Son Moix y que estará en principio en condiciones de debutar este sábado ante el Girona si Javier Aguirre lo considera oportuno.