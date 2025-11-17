El Mallorca hará pocos movimientos en el mercado de enero

Evidentemente todo puede cambiar en función de los resultados, pero a día de hoy la idea es que en el mercado de invierno los movimientos que efectúe el Real Mallorca sean mínimos, tal y como sucedió el año pasado, en el que sólo llegó el central David López, que ya era además propiedad del club, y al que se repescó del Burgos. La dirección deportiva considera que la plantilla es más que suficiente para cumplir el objetivo y, de haber algo, sólo serían retoques.

Las dos posiciones que más preocupan son las de lateral izquierdo y extremo derecho, pero en el primero de los casos es complicado que venga alguien porque la lesión de Lato, que estará fuera hasta mediados de enero, le imposibilita para salir en el mercado de enero. Mojica y Salhi serán los jugadores que compitan por ese puesto y, eso sí, es bastante probable que sea una de las demarcaciones a reforzar durante el próximo verano.

Ojo sin embargo al extremo derecho que por ahí sí que Arrasate ha pedido refuerzos. La idea es un jugador que pueda entrar por ambas bandas o actuar como segunda punta, pero tampoco hablamos de un primera espada porque ahora mismo los extremos están cubiertos con Mateo Joseph y Virgili, aunque el primero sea más un delantero que un jugador de banda. Si llega este fichaje supondría la salida de Javi Llabrés que, además, recordemos que acaba contrato en junio y tiene mucho mercado en Segunda. Equipos como el Eibar, que ya quiso incorporarlo en verano, le siguen de cerca.

En definitiva, el Mallorca que acabe la temporada va a ser prácticamente idéntico al que la ha comenzado salvo alguna contingencia en forma de lesión o de una gran oportunidad que brinde el mercado. La política que se ha adoptado es continuista y así parece que va a seguir siendo, por lo menos hasta el verano.