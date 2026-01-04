Mallorca-Girona: urgencias mútuas para estrenar 2026

Mallorca y Girona estrenan 2026 esta tarde en Son Moix con un partido de urgencias en el que los puntos son vitales para ambos. Los catalanes, a tres de distancia de los mallorquines, son los que marcan la frontera del descenso, por lo que un triunfo alejaría a los de Arrasate a una distancia considerable de la zona roja Sin embargo, si se analiza desde el punto de vista contrario, lo cierto es que los de Míchel están ante una oportunidad única de meter a su rival en serias dificultades.

«Queremos seguir siendo competitivos, sabemos que iniciamos un tramo de partidos importantes y tenemos la sensación de que hemos sacado un poquito la cabeza, pero no nos podemos fiar porque si lo hacemos nos llevaremos un chasco», dijo ayer en rueda de prensa Jagoba Arrasate, que recordó sobre el rival que «el Girona también está en línea ascendente. Viene de ganar en San Sebastián y de empatar en el campo del Betis. Si les dejamos que estén cómodos lo vamos a pasar muy mal, eso lo tenemos claro. Cuanto más eficaces seamos, más fácil será obtener un buen resultado».

Pita el partido uno de los árbitros que más garantías ofrecen, Alberoja Rojas. En el VAR, eso sí, estará González Fuertes, que inspira mucha menos confianza. En los prolegómenos un nombre resonará por encima de cualquier otro, el de Miquel Contestí. La propiedad del Mallorca se negó en redondo a hacer un homenaje en vida al mejor presidente de la historia del club. Hoy intentará arreglarlo con un minuto de silencio, pero el estropicio es irrecuperable. Otra herida que separa aún más a los americanos, con Alfonso Díaz a la cabeza, de una afición cada vez más desencantada con este proyecto.

Alineaciones probables:

Mallorca: Leo Román, Maffeo, Valjent, Raíllo, Mojica, Morlanes, Samú Costa, Sergi Darder, Mateo Joseph, Virgili y Muriqi.

Girona: Gazzaniga, Hugo Rincón, Arnau, Vitor Reis, Blind, Álex Moreno, Iván Martín, Witsel, Tsygankov, Bryan Gil y Vanat.

Árbitros: Alberola Rojas (campo) y González Fuertes (VAR).

Estadio: Son Moix, 18.30 horas.